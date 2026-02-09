孩子久咳、流鼻涕恐非感冒！醫示警：小兒慢性鼻竇炎症狀與成人大不同

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

慢性鼻竇炎並非是成人專屬的疾病，兒童同樣可能罹患，而且在症狀表現、診斷方式與治療策略上，與成人存在明顯的差異。臺北市立聯合醫院陽明院區耳鼻喉科主任陳冠瑋提醒，若未及早正確診斷與治療，恐影響孩童生活品質與學習表現，家長不可輕忽。

成人、兒童症狀差很大 醫：久咳是小兒重要警訊

陳冠瑋指出，成人慢性鼻竇炎常見四大症狀為膿鼻涕、鼻塞、顏面疼痛或壓迫感，以及嗅覺減退；但在兒童身上，嗅覺減退較少見，取而代之的是咳嗽成為關鍵症狀之一。

臨床觀察發現，小兒慢性鼻竇炎最常見表現為長期流鼻涕或鼻水，其次是帶痰咳嗽，且夜間或躺下時更為明顯，容易被誤認為反覆感冒或過敏性鼻炎，因而延誤治療。

此外，鼻息肉在兒童慢性鼻竇炎中相對少見，若孩童合併出現鼻息肉，醫師會進一步評估是否存在其他較罕見的疾病。

氣喘與慢性鼻竇炎高度相關 治療需跨科整合

根據研究顯示，約兩成慢性鼻竇炎患者同時合併氣喘；反過來看，六至七成氣喘患者可發現鼻竇黏膜增厚，且氣喘越嚴重，合併慢性鼻竇炎的比例也越高。

陳冠瑋補充說明，特別是合併鼻息肉的慢性鼻竇炎，與氣喘關聯性更為密切，治療時常需耳鼻喉科與胸腔科或小兒科共同評估，才能達到較佳控制效果。

小兒治療以保守為主 避免長期使用抗生素

在治療策略上，小兒慢性鼻竇炎初期以鼻腔沖洗（洗鼻子）與類固醇鼻噴劑為主，可有效降低鼻竇發炎與分泌物堆積。

若出現急性惡化，醫師會依病情短期使用抗生素或口服類固醇，但不建議長期使用抗生素作為慢性治療。至於目前成人慢性鼻竇炎常使用的生物製劑（單株抗體），在兒童族群中仍缺乏足夠研究證據，尚未列為常規治療選項。

腺樣體肥大是關鍵 必要時優先手術處理

腺樣體肥大在小兒慢性鼻竇炎中扮演重要角色。若藥物治療效果不佳，且檢查發現腺樣體明顯肥大，臨床上通常會優先考慮腺樣體切除術，再視病情評估是否需要進一步接受內視鏡鼻竇手術。

陳冠瑋表示，小兒內視鏡鼻竇手術已被證實安全且多數可改善症狀；至於鼻竇氣球擴張術，雖是治療選項之一，但在兒童族群中的角色仍有待更多研究佐證。

陳冠瑋提醒，若孩子出現長期流鼻涕、反覆鼻塞、夜間咳嗽或有痰咳嗽等情況，切勿僅以感冒處理，應及早就醫接受耳鼻喉科評估。透過正確診斷與個別化治療，多數小兒都能獲得良好控制，讓孩子恢復順暢呼吸與正常生活品質。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

