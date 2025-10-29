孩子冒犯別人，卻不肯道歉？用SEL讓孩子做出有責任感的行為

當孩子因衝突、爭執或不當行為而被要求道歉時，內心常會覺得：「又不是我的錯！為什麼要道歉？」「雖然我……但他也有錯啊！為什麼要我先低頭？」如果父母只是一味要求孩子說「對不起」，可能會讓他對道歉產生抗拒。

這時，父母需要幫助孩子理解衝突的原因，以及當自己的行為已對別人造成嚴重的困擾或傷害，無論誰對誰錯、故意或不小心，都要向對方表達歉意與關懷，才是有品格的表現。

理解發生的事實

真正的道歉不只是口頭上的「對不起」，而是理解對方的感受，並且願意改變行為。如果孩子不覺得自己的行為對別人造成傷害，道歉就只是應付，甚至會覺得自己是被逼的。當孩子被要求立即道歉時，也許會感到羞辱或委屈，甚至覺得大人「偏心」，反而可能學會「假裝道歉」來結束衝突，而非真正反思自己的行為。那到底該怎麼做呢？父母可以問孩子：「你覺得剛剛發生了什麼？」先確認孩子是否真的理解發生了什麼事。

父母可以問孩子：「你覺得剛剛發生了什麼？」先確認孩子是否真的理解發生了什麼事。圖片來源：《家庭裡的SEL教養指南》

當孩子被要求道歉時，可能並不真正理解「道歉」的意義，只是因為大人強迫才勉強說出「對不起」。因此，父母可以幫助孩子理解，道歉不只是說「對不起」，而是學會感受別人的心情。這樣的引導不僅能讓孩子更有同理心，也能讓他們在和朋友相處時，做出更有責任感的行為。

修復關係的行動

當孩子看見行為導致的結果後，父母可以進一步引導他們思考：「你願意怎麼做來修復關係？」可以問孩子：「你的行為讓對方有什麼感受？」「如果換成是你，會希望對方怎麼做？」讓孩子學會從對方的角度思考，而不只是被動說出「對不起」。這樣的學習，才能真正讓孩子理解責任與和解的意義。

當孩子看見行為導致的結果後，父母可以進一步引導他們思考。圖片來源：《家庭裡的SEL教養指南》

讓孩子練習站在別人的立場思考，而不是形式上說句「對不起」就好，這樣能幫助孩子進一步做出修復關係的行動。 當孩子自覺沒錯、不是故意的，或是自尊心特別敏感，以至於很難說出「對不起」時，可以鼓勵他跟對方說：「不好意思，沒想到那句話／那樣做會讓你這麼難過。」把焦點放在孩子有沒有做出彌補、行為有沒有改善，而不要一直糾結在有沒有說「對不起」，那麼，孩子將更有機會學到為自己行為負責與修復關係的能力。

