孩子出現這4種特質，代表情緒與社交能力有「好苗頭」！家長該怎麼引導更好？

觀察孩子日常行為，能看出情緒調節與人際能力的發展狀況。如果孩子有以下4種常見且具預兆性的特質，代表孩子在重要能力上已打下基礎，家長不妨嘗試擔任引導的角色，讓孩子有意識地把這些能力轉為穩定習慣，而非把「懂事」當理所當然。

1. 能察覺他人情緒（同理心）

具體表現：會注意父母或同伴的情緒變化，會主動安慰或調整自己行為。

家長該做的：每天安排短時間共讀或聊一天中發生的事，鼓勵孩子用語言描述別人的感受，例如「他看起來難過，你覺得是為什麼」，用角色扮演練習換位思考，並稱讚孩子察覺別人感受的細節。

2. 願意承擔小責任（責任感）

具體表現：會主動幫忙分擔家務或完成分配的小任務，對約定負責。

廣告 廣告

家長該做的：把家務分成明確、可完成的小步驟（例如整理書桌的三個步驟），用「任務卡」列出完成標準並給予穩定回饋；避免一次性給過多工作，讓孩子在成功經驗中建立責任感。

3. 面對突發狀況能保持冷靜（自我調節）

具體表現：在壓力或緊急情況下能暫停、尋求成人協助或採取合理行動。

家長該做的：在日常設計「模擬練習」，例如遇到小意外時的應對流程（先深呼吸、尋求大人、說出發生了什麼）；教孩子簡單的情緒調節法（深呼吸、數到十、找安全人），並在事後一起檢討流程而非責備。

4. 願意表達感謝與回應他人（情感連結）

具體表現：會主動說「謝謝」、寫卡片或以行動回應家人的付出。

家長該做的：把感謝變成日常習慣，例如每周一次的「感謝時間」，鼓勵孩子口頭或書寫表達。父母也要作為榜樣，對孩子的好行為給予具體回饋，強化互惠的親密關係。

提醒──別把「懂事」當成理所當然

孩子的貼心、負責或勇敢，往往來自「被看見」與「被接納」。把這些行為視為成長中的學習目標，比單純要求孩子表現更有效。以下是幾個小小的建議：

以「小步驟、可衡量」的目標來設計練習

給予穩定且具體的回饋（例如：「你今天主動收碗，媽媽很放心」）

當孩子失敗或退縮時，先安撫再教方法；不要以讚美代替教導，也不要以訓斥取代引導

記得：家長的角色不是把孩子塑造成完美，而是透過日常細節把潛力轉成可依賴的能力。

延伸閱讀

別再說男孩要「堅強」！原來他們的大腦更需要抱抱，錯過就來不及了

寶寶跟誰睡，會影響親子關係嗎？ 專家解惑：2歲前這件事才是關鍵