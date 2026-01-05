「孩子去天堂開派對了」 瑞士夜店大火40死26人未成年、最小僅14歲

16歲男童亞瑟布洛達死於瑞士星座酒吧大火，母親（左）哀痛難抑。路透社



瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」酒吧元旦凌晨發生大火，當地警方週日（1/4）表示，已完成所有40具遺體的身分辨識，其中高達26人為未成年人，最年幼者年僅14歲。外界質疑酒吧接受顧客入場時，是否曾確認年紀。

路透社、《衛報》報導，40名死者中，有21名瑞士國民，另有7人為法國籍、6人為義大利籍。其他罹難者國籍還包括羅馬尼亞、土耳其、葡萄牙、比利時，以及一名瑞士、法國雙重國籍者。一名15歲女童則擁有法國、以色列、英國三重國籍。

廣告 廣告

死者中有兩人年僅14歲，還有多名15、16歲的孩子。

16歲瑞士男童亞瑟布洛達（Arthur Brodard）的母親證實他已喪生。她在臉書表示：「我們的亞瑟已離世，去天堂開派對了。」「現在我們知道他已安息，可以開始悼念他了。」

亞瑟布洛達的母親出示他的照片。路透社

週日有數百人在克蘭蒙丹納參加靜默悼念儀式，哀悼這場災難中的死者。瑞士將在週五（1/9）舉行全國哀悼儀式，各地教堂將響起鐘聲，並默哀一分鐘。

克蘭蒙丹納（ Crans-Montana）所屬的瓦萊州檢方表示，這場大火很可能起於仙女棒引燃天花板隔音棉，火勢迅速蔓延，一發不可收拾。

大火中另有約119人受傷。瑞士政府週日表示，35名傷者已送往比利時、法國、德國、義大利的燒傷專科病房醫治。

2026年1月4日，瑞士當局在克蘭蒙丹納舉行儀式，哀悼星座酒吧大火40名死者。路透社

警方週日宣布，已對經營「星座」酒吧 （Le Constellation）的兩名人士展開刑事調查，懷疑他們涉嫌過失殺人。

警方未公布兩人姓名，但先前媒體已披露，「星座」酒吧是法國男子莫雷蒂（Jacques Moretti）與妻子共同經營。莫雷蒂上週五接受瑞士《日內瓦論壇報》專訪時宣稱，酒吧裝修工程「均依循法規」，但過去10年間僅接受過三次安檢。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，依據瑞士聯邦法律，啤酒與葡萄酒可售予年滿16歲人士，烈酒只能售予年滿18歲人士。

瓦萊州地方法律則規定，在晚間10時後，16歲以下孩童可在法定監護人或獲得授權的成人陪同下，進入販售酒類的場所。元旦的大火是在凌晨1時30分左右發生。

目前不確定「星座」酒吧在大火發生前，是否曾確認16歲以下顧客由法定監護人或另一獲得授權的成人陪同。

更多太報報導

委內瑞拉現在誰管事？代理政府宣示效忠馬杜洛：政權「更加團結」

川普警告委內瑞拉代總統：若「沒做對的事」 下場恐比馬杜洛更慘

【一文看懂】仙女棒與室內煙火屢成殺手 全球夜店悲劇奪命近千人