孩子口齒不清家長別急 語言治療助提升表達力

〔記者張協昇／南投報導〕 您是否感覺到家中孩子不太愛講話，或只會用簡短字詞應答，甚至平時語句含糊，讓人聽得一頭霧水，衛生福利部南投醫院語言治療師呂昂衛表示，如果家長發現小孩有這種情況，可帶孩子到醫院尋求語言治療服務，讓孩子能自信開口表達語言，留住珍貴的成長回憶。

呂昂衛指出，兒童語言表達能力隨著年齡逐漸發展，從牙牙學語、模仿單音，到能說出多音節詞彙或片語，都是最珍貴的成長回憶。惟部分孩子進入幼兒園後，雖然渴望分享學校的趣事，卻因發音不清或語句難以理解，使得對話常需反覆確認，導致容易失去表達興趣，甚至產生壓力。

呂昂衛提醒，當家長聽不懂孩子的話時，應避免直接要求重複或放慢，而是嘗試以經驗推測並使用開放式提問，幫助孩子重新組織語句、延續對話。例如可回應：「爸爸剛剛聽到你提到小華和積木，是在說你們一起玩的事情嗎？怎麼玩呢？」，透過這樣的方式，不僅能減少孩子的挫折感，也能培養他們表達與分享的意願。

呂昂衛強調，兒童在4到6歲之間正逐步修正語音清晰度，不必期待孩子聽到某個音後就能立即正確發音，若發現孩子口齒不清，建議先至耳鼻喉科檢查聽力，再由復健科醫師轉介語言治療師，進一步評估發音器官的協調與習得狀況，提供適合的訓練與衛教。在家中，家長也可透過遊戲方式協助孩子，例如模仿恐龍叫聲、玩「咕嚕咕嚕」喝水聲遊戲，年紀較大的孩子則可含水說話，與家人進行猜謎互動，增加發音練習的樂趣。

