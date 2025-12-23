孩子可愛想記錄可以！醫師示警「數位足跡」恐成霸凌惡夢

醫師提醒，家長應盡守門人責任，避免為孩子造成傷害。示意圖／photoac

「愛，不該成為孩子長大後的噩夢」產科醫師蘇怡寧分享，日前一名家長向他透露，在社群平台上驚見大人幫孩子洗澡影片，其中不僅未遮蔽孩童臉部，包括生殖器官等重要部位都公開分享，擔憂孩子隱私受到威脅；對此，蘇怡寧表示，家長認為孩童可愛、想留下回憶本身並沒有錯，但是「數位足跡」很可能成為孩子未來揮之不去的「數位霸凌」。

日前一名網友向產科醫師蘇怡寧分享，見家長將孩童洗澡畫面不留餘地上傳社群平台，盼能呼籲大眾避免做出類似行為；而蘇怡寧也以數位足跡對於兒少權益的威脅與孩子隱私權利相關研究論文示警。

蘇怡寧指出，家長想為孩子留下回憶「本身都不是錯」，不過真正需要被好好思考的，是「哪些畫面應該只屬於家庭」，而非將孩子三點全露的洗澡照片或影片成為公開內容，因為畫面上傳到網路的那一刻，如同替孩子簽下一份「終身無法撤回的公開契約」。

蘇怡寧表示，網路是有記憶的，無論事後刪文、將貼文轉設隱私，只要內容曾經公開，就可能被截圖、備份、轉傳，甚至被散布到無法掌握的角落，而這些「數位足跡」，當孩子長大突然間發現自己過去的隱私畫面「被成千上萬的人看過」，不僅造成赤裸、羞恥感，還可能因為同學或陌生人的一句玩笑，成為揮之不去的數位霸凌。

蘇怡寧強調，即使孩子年紀輕，尚無法為自己的隱私發聲，也沒有能力拒絕被拍攝，家長應盡到「守門人」責任，因為孩子的身體「不是內容，不是用來換取讚數、留言或流量的素材」，呼籲別為了幾秒鐘的療癒或短暫的關注，賭上孩子一輩子的尊嚴。



