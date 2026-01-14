孩子吃飯時配手機「3C育兒」超NG！醫教「3招」讓手機從餐桌消失

近期不少家長發現，孩子吃飯時一定要擺著手機，沒有影片或遊戲就拒絕進食，讓家長感到既困擾又焦慮。醫師指出，這類「手機育兒」情況在臨床上越來越常見，並非單一家庭的問題，而與孩子在日常生活中過早、過度接觸3C產品密切相關。當手機成為吃飯時的「標配」，不僅容易影響飲食習慣，長期下來，也可能對孩子的專注力與情緒發展造成不容忽視的影響。











衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，從兒童發展的角度來看，小孩的大腦仍在成長階段，特別是負責自我控制、等待與情緒調節的能力尚未成熟。手機中的短影音、遊戲與動畫，能快速帶來刺激與愉悅感，讓孩子覺得輕鬆又不無聊。

3招讓孩子戒除用餐看手機



許維堅提醒，久而久之，孩子的大腦便會學會依賴手機來安撫情緒、抓住專注力，當這種習慣長期出現在吃飯時間，孩子並非不想吃飯，而是已經不習慣在沒有螢幕刺激的情況下，單純專心進食。

針對小孩在吃飯時過度依賴手機的情況，許維堅建議以下方法，協助家長以溫和且有效的方式，引導孩子建立健康的用餐習慣：

採取循序漸進方式，避免激烈對抗：家長應避免突然、強硬地禁止孩子使用手機，以免引發強烈反彈，建議採取循序漸進的方式，逐步減少孩子在吃飯時接觸手機的時間，讓大腦有時間重新適應沒有螢幕刺激的狀態。 建立一致的家庭用餐規範：建立穩定且一致的家庭規範相當重要，例如規定全家人在用餐時都不使用手機，透過大人以身作則，讓孩子從實際行為中學習。 讓餐桌成為有互動的親子時光：家長可多陪伴孩子在餐桌上互動與聊天，分享生活中的小事情，讓吃飯重新成為有交流、有溫度的家庭時光，而不只是完成吃飯的任務。





家長保持冷靜態度助改善



許維堅指出，戒除對手機的過度依賴需要時間，過程中孩子可能出現抗拒或情緒反應，家長只要保持冷靜與一致的態度，通常都能逐漸改善。當用餐時間回歸單純與互動，不僅有助於孩子的身心發展，也能增進親子關係，為孩子建立更健康的生活習慣。

衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，手機本身並非問題，關鍵在於使用方式與時間是否失去平衡。家長若能在日常生活中陪伴孩子建立穩定的作息與清楚的界線，並以理解與耐心取代責備，孩子自然能逐步降低對手機的依賴。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子吃飯時配手機「3C育兒」超NG！醫教「3招」讓手機從餐桌消失