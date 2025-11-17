孩子吵著買周邊 他為普發一萬陷苦惱：很多父母都會給小孩隨便花？

普發一萬ATM領現今天（17日）開跑，相關話題屢屢登上熱議，有網友坦言，對於這筆錢要如何使用，和孩子的想法有出入，忍不住好奇其他家長的做法，「真的很多父母都會直接給小孩一萬隨便花嗎？」引發討論。

延伸閱讀》普發一萬ATM現金提領11/17開放 小編實測3分鐘領取完成教學：領取流程、應備資料、代領方式重點QA一次看

普發一萬ATM領現今天（17日）開跑，相關話題屢屢登上熱議，有網友坦言，對於這筆錢要如何使用，和孩子的想法有出入，忍不住好奇其他家長的做法。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Dcard以「普發一萬，給小孩嗎？」為題發文，原PO表示，幾年前6000元時，相關議題也是引起許多論戰，當時自家小孩年紀還小，對此沒什麼意見，但隨著年紀增長，這次就頻頻表達自己對於沒有拿到一萬感到不滿。

廣告 廣告

原PO表示，原先傾向讓孩子買自己所需的東西，例如衣服、板鞋等，但孩子卻認為這筆錢應該拿來買自己喜歡的東西，像是追星或遊戲周邊等，對此原PO坦言陷入兩難，忍不住好奇其他家長的做法。

不少網友分享自己的看法「我家通常都是還沒發前會跟小孩溝通討論。通常都是帶他去買他要買的，但是我沒有跟他承諾說我會買給他（我兒子完全不追星，他大部分份都是買衣買鞋買樂高或是小說）或是存到他存錢的戶頭」、「我小孩小四也很理所當然覺得那一萬是直接給他，我不知道他為什麼有這種想法，我說當然不是，那是要繳你學費的，繳你學費都不夠」

「沒有直接給他，他說想學吉他，買了吉他繳了第一季學費，我還倒貼」、「家家有本難唸的經，如果是我以前應該會被家裡徵收，但如果是我小孩，我會幫存起來或引導他用，看年紀」、「給小孩啊，政府發的，每一個人都有自己很想要但不是需要的東西，這一萬可以讓他滿足這種感覺，你可以事後跟他討論，這一萬可以怎麼花更好，一萬就可以教育的事情，你不用，等到長大他會用更多錢去做」。

撰稿：吳怡萱