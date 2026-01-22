孩子嘴巴多處破洞別以為只是火氣大！醫曝：「這2處」若破恐是腸病毒

[Newtalk新聞] 近期校園與幼兒園腸病毒疫情升溫，許多家長常將孩子口腔破洞誤認為單純火氣大。兒童牙醫裴善立分享看診案例指出，一名孩童原定塗氟，卻被他發現口內有多處白色潰瘍，憑專業警覺性判斷後建議緊急就醫，果然隔天確診且全班停課。他提醒家長應觀察口底與喉嚨深處兩大關鍵位置。





裴善立說明，大約在2週前(1/8-1/10)，有一位小朋友來到診間準備進行例行的塗氟計畫。在檢查過程中，裴善立表示他發現孩子的牙齦與黏膜上有「數個白色潰瘍小破洞」。憑著兒牙專科的警覺性，裴善立指出，他當下立刻建議家長：「先暫停塗氟，快去小兒科檢查，這極有可能是腸病毒！」

廣告 廣告





這項推測隨後得到證實。裴善立表示，今(22)日該名孩童的媽媽帶孩子回來複診，證實了醫師當時的判斷，且孩子在確診後的隔天，就讀的班級便因應防疫規定進行停課。裴善立進一步強調，牙醫之所以能提前發現腸病毒，是有一套重要的判斷邏輯，家長平時在家也可以依照這項標準來幫孩子檢查。





針對口腔內的判斷方式，裴善立指出，當家長發現孩子嘴巴裡有「很多破洞」時，不要只覺得是火氣大或是不小心咬到，一定要進一步檢查兩個關鍵位置，分別是口底（舌頭下方）以及喉嚨深處（咽峽部）。裴善立表示，如果連這兩個地方都發現有破洞或水泡，這通常就是「腸病毒」的強烈訊號，請務必提高警覺並儘速就醫。





裴善立說明，兒童牙醫的職責範圍並不侷限於看牙齒是否有蛀洞，更會為孩子的軟組織，包含牙肉、黏膜、舌頭及喉嚨的健康進行完整把關。裴善立指出，若是在急性感染期（如腸病毒），醫師會堅持暫緩牙科治療，這項做法能避免診間的交叉感染，同時也能讓染病的孩子先養好身體。





守護孩子的健康需要醫師與家長共同把關。裴善立進一步強調，建議家長在平時幫寶貝刷牙的時候，記得順便幫忙「巡視」一下口腔。裴善立表示，若能透過日常觀察及時發現異常，便能及早應對腸病毒，保護自家孩子也能保護校園內的健康環境。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳漢典、Lulu婚紗照「遭詐騙集團盜用」！網傻眼：太荒謬了

比國有器官更恐怖！中國男子曝家族式販運人口內幕 百人遭送往國外「拆零件」