「孩子國家養變地方養」 盧秀燕喊話中央：全面補助營養午餐

【民眾網諸葛志一臺中報導】多個縣市宣布學生營養午餐免費，台中市長盧秀燕9日批評，每個總統在競選時都說孩子國家養，現在看起來卻變成是地方政府在養，她呼籲中央統一編列預算、齊一標準，讓全國孩子不因縣市財力差異而影響餐食品質，真正落實「孩子國家養」的理念。

盧秀燕9日出席大雅區六寶派出所落成啟用典禮，針對營養午餐免費政策議題表示，過去對於免費營養午餐的觀念是補助弱勢學生，但其實營養午餐應該像是給孩子們課桌椅、好的校舍或者好的電腦設備等，視為是政府的責任而非補助。雖然台中市的財政非常辛苦，可是市府會想辦法籌錢，自115學年度開始提供孩子們免費的營養午餐，市府會把預算送進台中市議會，相信議員都會大力支持。

廣告 廣告

盧秀燕指出，全國22個縣市，將近一半都已經宣布要提供免費的營養午餐，雖然地方政府的財政非常困難，但大家都願意去籌錢想辦法，這是非常勇敢的事情，也是非常進步的教育觀念。至於還沒有宣布的縣市，可能是財源還沒有辦法籌到，連舉債都無法舉。

盧秀燕說，每個總統在競選過程中都會提到「孩子國家養」，但現在看起來卻是地方政府在養，中央既然一年有高達將近3兆元的預算，希望中央能夠提撥，公平照顧每一個縣市的孩子，讓全國的孩子都有免費的營養午餐，一方面落實「孩子國家養」的政見，另一方面也可以讓每個縣市的孩子都吃得一樣，因為各縣市的財力不同，有的縣市比較富裕，但絕大部分縣市財政非常艱辛，因此當地方政府編定的財政預算不一樣，孩子們吃的好壞也就不一樣。

她指出，每個縣市財力不一樣，即使開辦免費營養午餐，孩子們吃得好與壞會不一樣，但政府對孩子的標準應該要一樣，雖然很多縣市已經宣布要開辦免費營養午餐，她認為還是應該由國家統一編列預算，以齊一的標準照顧全國孩子。