孩子國家養？卓揆：地方自治事項

隨著各縣市陸續宣布實施國中小營養午餐免費，中央是否支應？行政院長卓榮泰9日表示，這是地方自治事項，希望地方做得好。（本報資料照片）

隨著各縣市陸續宣布實施國中小營養午餐免費政策，尚未宣布的縣市壓力大。中央是否支應免費營養午餐？行政院長卓榮泰9日表示，這是地方自治事項，希望地方做得好。開出免費第1槍的台北市長蔣萬安疾呼，地方的意見，中央要聽進去；台中市長盧秀燕則說，每位競選總統者常喊「孩子國家養」，應統一編列預算。

繼台南市昨日宣布實施後，新北成為目前六都唯一未實施。新北市長侯友宜呼籲，中央應有統一性政策，避免縣市落差，卻遭行政院回應，各地營養午餐政策不一，且現行《財劃法》削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方，反呼籲各縣市立委應盡速審議院版《財劃法》。

台北市長蔣萬安昨則回應，中央政府和地方政府是夥伴關係，「地方的意見，中央應該要聽進去。」

目前仍有4個縣市未宣布是否跟進，台中市長盧秀燕昨直言，我們要同情他們，也許他們連錢都無法籌到、舉債，並提及「每位總統競選時，常說孩子國家養」，現在有10幾個縣市實施免費政策，已變成地方政府在養，中央既然1年有近3兆元預算，希望能提撥一些預算，公平照顧每個縣市，讓全國孩子都有免費營養午餐。

盧秀燕指出，一方面是達成孩子國家養政見，也能讓每個縣市孩子吃的一樣，每個縣市財力不同，有的富裕，但絕大多數是財政艱辛，直言不能讓每個地方政府編定預算不同，讓孩子吃的好壞就有所不同。

盧秀燕強調，並非地方不願讓孩子吃好的，而是部分縣市財政比台中辛苦，她認為給孩子的標準要一樣，建議還是應由國家統一編列預算，齊一標準照顧全國孩子。

行政院發言人李慧芝表示，行政院去年依照新版《財劃法》編製今年度中央政府總預算後，地方獲得的統籌分配稅款大幅增加4165億元，整體來到8841億元，較去年大幅成長89％，再加上補助款等等，中央挹注地方的整體財源已超過1.1兆，中央政府今年度總預算則必須舉債近3千億元。由於地方財源大幅增加，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算。