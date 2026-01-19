孩子坐不住、常插話怎麼教都沒用？醫師提醒：可能是注意力不足過動症

自閉症很容易與注意力不足過動症搞混，影響孩子後續學習與介入方向。（Gemini生成示意圖）

不少家長都遇過這種狀況，孩子上課總是坐不住、愛插話，即使反覆提醒或管教仍改不掉，老師甚至擔心孩子可能有自閉症傾向。家長心裡焦急，害怕孩子社交能力不足或發展有問題。但是台北聯合醫院精神科醫師蔣立德指出，這些行為很可能並非自閉症，而是「注意力不足過動症（ADHD）」。

注意力不足過動症與自閉症差異

ADHD孩子的核心困難在於注意力難以維持與衝動控制不足，並非缺乏社交動機或理解他人感受的能力。表面上，他們可能頻繁離座、打斷別人、插話，容易被誤認為不懂規矩或自閉症，但實際上，他們通常很想與同學互動，只是腦袋來不及煞車。相比之下，自閉症的孩子在社交互動上還是有差異，例如興趣狹窄、互動方式固定、理解非語言訊息困難。

注意力不足過動症實例狀況

以國小四年級男童小宇為例，老師觀察他上課經常離座、插話，與同學互動衝動，最初懷疑他可能有自閉症，學校安排社交互動小組，但效果有限。家長隨後帶他接受完整專業評估，發現小宇能理解同學情緒、分享興趣、建立友誼，但注意力維持與衝動控制是主要挑戰，最終診斷為ADHD。

如何改善注意力不足過動症

在醫師建議下，小宇開始規律藥物治療，並配合行為策略、親職支持與課堂環境調整，例如課堂提供短時段活動、安排提醒機制、給予正向回饋。幾週後，老師發現他離座次數明顯減少、插話情況改善，人際互動也更加順暢，課堂表現與學習效率均有明顯進步。

廣告 廣告

蔣立德醫師提醒，家長不必因孩子管教無效而自責，也不要只憑行為快速貼標籤。透過完整發展史、家長與教師觀察、標準化評估，以及跨專業團隊的綜合判斷，才能正確辨別孩子真正需求，給予最適切的支持與幫助。理解行為背後原因，及早介入，孩子就能在學習與成長道路上穩定前行。



回到原文

更多鏡報報導

孩子長不高想打生長針？適合誰、可能效果與副作用一次看

1歲前每天看3C、短影音超過2小時 大幅升高3歲後的自閉風險

小學生脖子黑一圈變粗糙！醫師警告：恐是糖尿病前兆

獨家／羅志祥昔日師兄遭討30萬！險從天橋跳下去 連未婚妻都跑了