孩子坐不住，真的不是故意的？ADHD 大腦研究揭開關鍵真相

孩子坐不住、不專心，不一定是教養問題。大型研究發現 ADHD 是大腦發展差異所致，幫助家長理解注意力不足過動症的真正原因，減少責備，找到更合適的支持方式。

作者/林招煌





跨國大型腦影像研究顯示，ADHD 患者在前額葉、杏仁核與基底核出現結構與功能差異，證實其為神經發展性障礙，為早期診斷與多元治療提供重要實證基礎。



注意力不足過動症（ADHD）長期被社會誤解成「坐不住」、「不專心」、「愛唱反調」，甚至被貼上「教不好」或「不乖」的標籤。然而，來自荷蘭拉德堡大學（Radboud University）的一項突破性研究，正逐步改變全球醫學與教育界的視角。





研究團隊分析超過三千名兒童與成人的腦部掃描結果，發現 ADHD 患者在多個與「注意力、情緒調節、衝動控制」高度相關的區域出現顯著差異，包括：

杏仁核（情緒反應與恐懼感知）體積較小、連結較弱

前額葉皮質（執行功能、決策、衝動抑制）發展較不完整

基底核與紋狀體（動機、獎賞系統）活動節奏不同

這些結果首次以大型、多中心、跨年齡的數據，清楚證實──

廣告 廣告

「ADHD是神經發展性障礙，不是性格缺陷。」





換句話說，孩子不是故意坐不住，也不是不願聽話，而是大腦在運作方式上真的不同。

為什麼這項研究重要？

終結污名化

過去，許多孩子被誤會是被寵壞、沒家教、抗拒學習，甚至因此被排斥或懲罰。如今科學證據告訴我們，責備不是治療，理解才是開始。 促進早期診斷與治療

有了客觀的大腦影像分析，未來將更容易辨識高風險族群，也有助提升診斷準確度。 打開「非藥物」治療新時代

研究提出新的臨床方向，包括：

個人化腦波回饋訓練（Neurofeedback）

神經調控治療（如經顱磁刺激、經顱電刺激）

執行功能與情緒訓練課程

遊戲化注意力訓練

這代表未來 ADHD 的治療將不再只有藥物，而是走向多元化、精準化、客製化。

對家長、老師與社會的提醒有些孩子不是「不努力」，而是「更辛苦」。他們需要的不是指責，而是：

清楚、分段式的指令

可視化時間管理與提醒工具

穩定支持的學習環境

家庭、師長與治療團隊的合作

當大腦的發展方式不一樣，學習方法也該不同。





這項研究對全世界數百萬個家庭都有深遠意義。科學終於替孩子說了一句最重要的話：

「你不是壞，你的大腦只是有自己的節奏。」

「你並不孤單，而且這一切，終於被看見。」





參考資料

Hoogman M. et al.，〈Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis〉，The Lancet Psychiatry，Radboud University, Netherlands.







【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥孩子坐不住，真的不是故意的？ADHD 大腦研究揭開關鍵真相