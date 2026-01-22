KingNet 國家網路醫藥

孩子坐不住，真的不是故意的？ADHD 大腦研究揭開關鍵真相

作者/林招煌
孩子坐不住、不專心，不一定是教養問題。大型研究發現 ADHD 是大腦發展差異所致，幫助家長理解注意力不足過動症的真正原因，減少責備，找到更合適的支持方式。
孩子坐不住、不專心，不一定是教養問題。大型研究發現 ADHD 是大腦發展差異所致，幫助家長理解注意力不足過動症的真正原因，減少責備，找到更合適的支持方式。

作者/林招煌

跨國大型腦影像研究顯示，ADHD 患者在前額葉、杏仁核與基底核出現結構與功能差異，證實其為神經發展性障礙，為早期診斷與多元治療提供重要實證基礎。


注意力不足過動症（ADHD）長期被社會誤解成「坐不住」、「不專心」、「愛唱反調」，甚至被貼上「教不好」或「不乖」的標籤。然而，來自荷蘭拉德堡大學（Radboud University）的一項突破性研究，正逐步改變全球醫學與教育界的視角。


研究團隊分析超過三千名兒童與成人的腦部掃描結果，發現 ADHD 患者在多個與「注意力、情緒調節、衝動控制」高度相關的區域出現顯著差異，包括：

  • 杏仁核（情緒反應與恐懼感知）體積較小、連結較弱

  • 前額葉皮質（執行功能、決策、衝動抑制）發展較不完整

  • 基底核與紋狀體（動機、獎賞系統）活動節奏不同

這些結果首次以大型、多中心、跨年齡的數據，清楚證實──

廣告

「ADHD是神經發展性障礙，不是性格缺陷。」


換句話說，孩子不是故意坐不住，也不是不願聽話，而是大腦在運作方式上真的不同。
為什麼這項研究重要？

  1. 終結污名化
    過去，許多孩子被誤會是被寵壞、沒家教、抗拒學習，甚至因此被排斥或懲罰。如今科學證據告訴我們，責備不是治療，理解才是開始。

  2. 促進早期診斷與治療
    有了客觀的大腦影像分析，未來將更容易辨識高風險族群，也有助提升診斷準確度。

  3. 打開「非藥物」治療新時代

研究提出新的臨床方向，包括：

  • 個人化腦波回饋訓練（Neurofeedback）

  • 神經調控治療（如經顱磁刺激、經顱電刺激）

  • 執行功能與情緒訓練課程

  • 遊戲化注意力訓練

這代表未來 ADHD 的治療將不再只有藥物，而是走向多元化、精準化、客製化。

對家長、老師與社會的提醒有些孩子不是「不努力」，而是「更辛苦」。他們需要的不是指責，而是：

  • 清楚、分段式的指令

  • 可視化時間管理與提醒工具

  • 穩定支持的學習環境

  • 家庭、師長與治療團隊的合作

當大腦的發展方式不一樣，學習方法也該不同。


這項研究對全世界數百萬個家庭都有深遠意義。科學終於替孩子說了一句最重要的話：

「你不是壞，你的大腦只是有自己的節奏。」

「你並不孤單，而且這一切，終於被看見。」


參考資料

Hoogman M. et al.，〈Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis〉，The Lancet Psychiatry，Radboud University, Netherlands.



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥孩子坐不住，真的不是故意的？ADHD 大腦研究揭開關鍵真相

其他人也在看

76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」　醫：大腦乾淨了

76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」　醫：大腦乾淨了

一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前64
看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡

看似清爽竟是糖王！營養師揭「3早餐地雷」害血糖狂飆：吃了更想睡

現代人生活忙碌，早餐經常隨便吃，但吃錯容易造成精神不濟。營養師張語希指出，許多人早餐不是亂吃，而是不知道怎麼選，對此分享「早餐的實用避雷清單」，例如「果醬吐司搭配甜奶茶」，看起來清爽，但含糖量高，恐害血糖飆太高，讓人昏昏欲睡。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前2
起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」

起床喉嚨痛未必是感冒！醫曝背後恐藏「3問題」

生活中心／尤乃妍報導許多人都曾遇過早上一起床發現喉嚨又乾又痛，第一直覺就是自己「感冒了」。不過，耳鼻喉科醫師陳亮宇解釋，會造成喉嚨痛的原因，不一定是感冒，也可能跟「睡眠、生活習慣」有關。想要徹底改善，就要從日常生活小細節抓起，或是尋求專業幫助。

民視健康長照網 ・ 1 天前發表留言
14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人　醫揪「元凶」：別再以為心情差

14歲優等生突拒學！躲房間不敢見人　醫揪「元凶」：別再以為心情差

一名成績優異的14歲男國中生，自從升上國二後，性格出現轉變，又遇到課業壓力與人際互動問題，從原本偶爾情緒低落，演變成明顯的焦慮、憂鬱、失眠與社交退縮，甚至「拒學」，診斷為青少年憂鬱症。衛福部彰化醫院精神科醫師葉騰尹表示，經醫療團隊、家庭與學校的三方合作，透過藥物與認知行為治療，國中生才重拾信心並重返校園。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發表留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒　名醫揭重生關鍵：不是奇蹟

60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒　名醫揭重生關鍵：不是奇蹟

在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前8
見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看

見血光！2026年「這2生肖」恐有嚴重車關 12生肖健康吉凶一次看

進入2026年，新的一年大家都希望能平安健康、好運旺旺來。不過每年磁場都在變，想知道2026年誰身體最勇健？誰又要小心意外跟病痛找上門？趕快來看看民俗專家楊登嵙老師怎麼說，教你如何趨吉避凶，把健康顧好

健康2.0 ・ 4 小時前2
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊

只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊

吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。

鏡報 ・ 3 天前3
耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭　醫一照驚：已侵犯大腦

耳朵別亂挖！75歲翁「右臉突癱瘓」家人嚇哭　醫一照驚：已侵犯大腦

一名75歲張姓老翁因右耳反覆出現耳痛、耳脹症狀，甚至不斷流出惡臭膿液，在診所治療多日仍未見改善。轉往大醫院檢查後，病況出現恐怖反轉，張翁不僅外耳道紅腫積膿，更出現顏面神經麻痺導致右臉癱瘓，家屬見狀嚇得跪求醫師救命。

中天新聞網 ・ 20 小時前發表留言
先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症

先冷凍再回烤！醫師教麵包「3聰明吃法」穩定血糖又預防癌症

腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書粉絲專頁分享一項飲食小知識，指出「麵包先冷凍再回烤」有助降低升糖指數，不僅能讓血糖上升更平穩，也能減少慢性發炎、降低癌症風險。醫師強調，減糖並非完全不吃澱粉，而是透過更聰明的飲食方式，為身體打造不利癌細胞生長的環境。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前發表留言
選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖

選擇安寧療護！名模大腸癌47歲病逝 大腸癌年輕化 2警訊不能拖

日本資深名模古谷惠因大腸癌病逝，年僅47歲，消息曝光後令時尚圈與粉絲不捨。她在生命末期選擇緩和治療，坦然面對疾病。醫師提醒，大腸癌已不再是中老年人專利，即使不菸不酒、飲食清淡仍可能悄然上身，早期警覺與

健康2.0 ・ 4 小時前發表留言
出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單

出遊要帶哪些藥？藥師公開「必備用藥」清單

[NOWnews今日新聞]旅行出遊令人身心放鬆，然而旅途中的身體不適，不僅延誤行程，更令人遊興全無，常見如腹瀉、便秘、消化不良等，藥師提醒，有6類藥品可在出遊前先打包帶上，像是腸胃道用藥、感冒發燒止痛...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前1
年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光　營養師示警：4類人要小心

年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光　營養師示警：4類人要小心

農曆新年將至，香脆可口的開心果是不少家庭必備的過年零食之一。營養師李婉萍指出，開心果屬於六大類食物中的油脂與堅果類，含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過她也提醒，有4類族群應避免過量食用，以免出現腹脹、腸胃不適等情況。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發表留言
咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂

咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂

美國約66%的成年人每天喝咖啡，約74%的成年人會吃保健食品，其中兩者皆有者恐有麻煩，因為咖啡會影響身體吸收營養補充品的...

世界日報World Journal ・ 11 小時前發表留言
寒流持續發威!!心臟科醫師推薦：三招預防心肌梗塞

寒流持續發威!!心臟科醫師推薦：三招預防心肌梗塞

每到冬天，寒冷的氣溫不只讓人直打哆嗦，也悄悄提高心血管疾病的風險。許多人以為心肌梗塞只是老年人才會發生的疾病，但醫師提醒，年輕人、三高族群，甚至生活壓力大、作息不規律的人，也可能在不知不覺中成為受害者。 國泰綜合醫院心臟內科主治醫師郭志東指出，冬天心肌梗塞高發，與氣溫驟降、血壓波動以及生活習慣密切相關，而且不要以為自己年輕、沒症狀就輕忽，冬天的心血管保健要從日常做起。他建議，透過減少溫差的刺激、控制三高與適度運動，每個人從平日就要做起，保養自己的心血管健康，才能避免心肌梗塞的危險突如其來，讓你在寒冬也能守住心臟的安全。面對冬天心血管高風險，郭志東建議每個人都可以從三個簡單生活習慣著手：1.減少溫差刺激 冬天氣溫驟降，血管會因寒冷收縮，血壓容易快速上升，這對心血管健康是一大負擔，因此，減少溫差刺激，是預防心肌梗塞的重要一環。即使只出門短時間，也要做好保暖，尤其手腳、頸部與脖子，這些部位一旦受寒，血管容易收縮，心臟負擔增加，郭志東建議分層穿衣，方便進出室內時隨時調整，避免溫差過大。許多人早晨一醒來就快速鑽出被窩，這時血壓可能突然飆高，對心臟是一種潛在壓力；建議先在床上伸展、慢慢坐起，再站立

常春月刊 ・ 3 小時前發表留言
他罹1疾病「飯後彎腰就咳」！醫一看驚：症狀「火燒心」像火山爆發

他罹1疾病「飯後彎腰就咳」！醫一看驚：症狀「火燒心」像火山爆發

胃食道逆流在現代人生活中很常見，但卻成為部分民眾困擾。65歲的林先生長期苦於胃食道逆流，反覆有胸口灼熱、悶痛與久咳等不適，只要飯後彎身或躺下，症狀立刻加劇，即使規則服藥仍控制不佳；後來決定接受台灣首例「裂孔疝氣修補合併經口內視鏡胃摺疊術」（cTIF）治療，術後3天即出院，症狀也大幅緩解。（記者：簡浩正）

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發表留言
89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況

89歲連戰爆罹癌又中風！因血尿停藥竟腦栓塞，兒媳親曝最新近況

國民黨前主席連戰今年已高齡89歲，近年傳罹癌又傳中風，健康狀況備受關注。連戰次子連勝武和妻子路永佳於1/14出席活動，受訪時透露公公近況，她說明公公雖然年事已高，但飲食、睡眠都很好，對美食仍保有熱情，

健康2.0 ・ 1 天前3
降血糖救星出爐！醫點名「超市3平價食材」：蓮藕降膽固醇、血壓

降血糖救星出爐！醫點名「超市3平價食材」：蓮藕降膽固醇、血壓

超市常見食材也能控制血糖。營養功能醫學醫師劉博仁提到，蓮藕、山藥、牛蒡是天然的降血糖三寶，還有助於消化，他曾收治一名體態偏胖的女性，原本有貧血問題，她聽取建議食用蓮藕3個月後，貧血與排便狀況明顯改善，體態也順利瘦下來。

三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前發表留言
隱匿腸病毒害18人感染「醫護父母遭罰12萬」　疾管署：已進一步了解

隱匿腸病毒害18人感染「醫護父母遭罰12萬」　疾管署：已進一步了解

高雄市鼓山區一所私立小學爆發腸病毒群聚感染事件，截至19日最新統計，已有5個班級、15名學童染疫，再加上3名親屬，累計18人感染。衛生局追查後發現，源頭疑似來自任職802軍醫院的醫護夫妻，兩人隱匿一對兒女感染腸病毒的事實，仍讓孩子到校上課，導致疫情擴散，衛生局依傳染病防治法對夫妻各開罰6萬元，共計12萬元罰鍰。

中天新聞網 ・ 1 天前3
不吃藥改善關節痛！這食物一定要吃 抗發炎飲食祕訣

不吃藥改善關節痛！這食物一定要吃 抗發炎飲食祕訣

關節一痠痛，就只能靠止痛藥嗎？其實從日常飲食下手，也能幫助舒緩不適，像是鮭魚、鯖魚、雞蛋、莓果類、深綠色蔬菜，都能幫助舒緩關節痛。 舒緩關節痛飲食祕訣 營養師張宜臻指出，關節痠痛常伴隨發炎反應

健康2.0 ・ 1 天前發表留言
4保健品+咖啡恐白吃　吸收率最多降54%

4保健品+咖啡恐白吃　吸收率最多降54%

營養師在《Good house keeping》上提醒，許多人習慣早晨享用咖啡時順便服用保健食品，但咖啡中的成分可能嚴重影響特定營養素的吸收效率。專家指出，只要將咖啡飲用時間與補充鐵、鈣、維生素D、維生素B群的時間錯開至少1小時，就能避免營養白白流失。

中天新聞網 ・ 1 天前發表留言