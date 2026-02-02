孩子多吃蛋白質卻長不高？ 醫：選對碳水才能健康成長
【NOW健康 辰蘊如／台北報導】7歲的小宇飯量不小，媽媽每餐都讓他吃足夠的雞胸肉、魚肉和蔬菜，飯只吃半碗就好，希望他長得結實一點。3個月後回診，醫師卻發現孩子身高只長了1公分，體脂肪也偏低。經過仔細檢視飲食紀錄，才發現問題出在碳水化合物攝取嚴重不足。許多家長以為多吃蛋白質就能讓孩子長得好，卻忽略了碳水化合物也是成長發育最重要的能量來源。
大腦與身體發育 碳水是主要燃料
國泰醫院兒童醫學部李翊誠醫師指出，碳水化合物對成長發育中的孩子非常重要，是最重要的能量來源，尤其對大腦來說更是關鍵。根據衛生福利部國民健康署的建議，兒童每日應有50%至60%的熱量來自碳水化合物。當孩子碳水化合物攝取不足時，身體會開始分解脂肪甚至蛋白質來供應能量，這不僅轉換效率低，更會消耗掉原本用於生長發育的營養素。
當孩子碳水化合物攝取不足時，肝臟內的肝醣存量會逐漸不足，身體因此開始利用脂肪作為主要的能量來源，長期下來可能會影響身體的健康與正常發育。李翊誠醫師表示大腦細胞只能使用葡萄糖作為能量，無法依靠其他形式的能量，因此碳水化合物攝取不足會直接影響孩子的認知發展、專注力和學習能力。
選對碳水化合物 避免精緻糖陷阱
選擇碳水化合物的品質，比數量更重要。李翊誠醫師建議透過糙米、燕麥、全麥麵包含有豐富的維生素B群、纖維和礦物質的全穀類食物，提供穩定持久的能量，幫助孩子整天都維持良好的體力和專注力。
相反地，精緻碳水化合物如白麵包、含糖飲料會讓血糖快速上升又下降，不僅無法提供穩定能量，還可能增加兒童肥胖和糖尿病的風險。家長應該將孩子的白飯換成糙米飯，選擇全麥製品取代白吐司，用新鮮水果取代甜點零食。
李翊誠醫師提醒，當家長調整孩子的飲食，補足碳水化合物攝取後，會發現孩子的體脂回到正常範圍，體重也增加了、身高也長高了。由此可知，均衡的營養攝取，才能真正支持孩子健康成長。
