孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理

孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。

衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。（圖／桃園醫院）

衛生福利部桃園醫院兒童職能治療師賴貞菱表示，依據阿德勒心理學觀點，人類行為具有目的性，孩子打人、哭鬧、拖延或拒絕配合，往往不是單純搗蛋，而是因為尚未具備成熟的表達能力，只能用行為傳遞內在需求。家長平時看見的哭鬧、反抗與失控，就像冰山露出水面的部分；真正隱藏在水面下的，可能是孩子正在尋求關注、缺乏安全感、想爭取主導權，或受到感覺統合敏感等因素影響。

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講座中，賴貞菱透過「手掌大腦模型」說明孩子情緒失控時的大腦反應。她指出，當孩子情緒過載，大腦中的杏仁核會主導反應，前額葉暫時失去調節與思考能力，也就是家長常形容的「理智線斷掉」。此時若大人急著講道理、責備或命令，通常難以達到效果，反而可能讓衝突升高。較合適的做法，是先協助孩子穩定情緒、建立安全感，等孩子恢復平靜後，再進行引導與教導。

孩子打人、哭鬧、拖延或拒絕配合，往往不是單純搗蛋，而是因為尚未具備成熟的表達能力，只能用行為傳遞內在需求。（示意圖／AI生成圖）

賴貞菱強調，正向教養並不是放任孩子，而是「溫和與堅定並重」。溫和，是看見孩子的情緒與需求；堅定，則是維持清楚的界線與規範。當孩子發生行為挑戰時，家長可嘗試以鼓勵取代只看結果的讚美，肯定孩子努力的過程，幫助建立內在動機與挫折韌性；也可透過有限選擇降低衝突，例如讓孩子在「先收玩具」或「先拿衣服」之間做選擇，讓孩子感受到參與感，同時仍在大人設定的範圍內行動。

賴貞菱也建議，家長可多使用啟發式提問取代單向命令，引導孩子思考下一步可以怎麼做，逐步培養責任感與問題解決能力。若孩子已情緒失控，可在家中建立「積極暫停區」，讓孩子在安全且不被羞辱的情境中平復情緒，而非將暫停當成處罰。當孩子重新穩定下來，親子之間才有機會修復關係，也能讓孩子從事件中學習更合適的表達方式。

不少家長分享，過去面對孩子哭鬧時，常急著糾正表面行為，卻忽略情緒背後可能有更深層的需求。（示意圖／AI生成圖）

講座後，不少家長分享，過去面對孩子哭鬧時，常急著糾正表面行為，卻忽略情緒背後可能有更深層的需求。參與課程後，開始重新思考與孩子的互動方式，也提醒自己不必追求「完美教養」，而是在一次次衝突中練習理解、調整與修復。

衛生福利部桃園醫院表示，每一次行為挑戰，都是孩子練習情緒調節與社會互動能力的機會。比起要求孩子從不犯錯，大人能在衝突後陪伴孩子重新連結，讓親子關係在理解與修復中更穩定，也讓孩子在被接住的經驗裡，慢慢學會面對情緒與表達需求。

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