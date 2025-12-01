孩子好動非小事！研究示警：隔代教養可能提高ADHD風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單！光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡；相對地，若家庭互動薄弱或照顧斷層，則可能增加心理與行為挑戰。江國樑醫師率領團隊分析近八萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。

隔代教養若缺乏親子互動 孩子出現精神疾病機率較高

團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費、且子女未與父母同住。研究結果顯示，這類孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍；躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。江國樑醫師指出，雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。

雙親年齡兩端化 孩子出現躁鬱或自閉症機率也較高

若父親20歲以下者，其子女躁鬱症的發生機率為一般族群的3.58倍；母親20歲以下者，則約2倍。江國樑醫師說，年輕父母面臨經濟壓力、教養經驗不足及社會支持有限等問題，可能使孩子更容易出現情緒不穩與行為偏差問題。

而研究也指出，高齡母親（35歲以上）子女自閉症發生機率約高出1.5倍，語言發展遲緩比例也較高；高齡父親的子女同樣有自閉與語言遲緩傾向。江國樑醫師表示，這可能與年齡帶來的基因變化或遺傳風險有關，提醒社會應關注「父母年齡兩端化」對孩子神經發展的影響。

ADHD孩子不是愛搗蛋 家庭支持才能幫助孩子穩定成長

江國樑醫師強調，ADHD孩童不是故意搗蛋，而是需要被理解與支持神經發展狀況，家長與教育者要正視家庭支持的重要性，若發現孩子情緒起伏明顯或行為失序，應及早尋求專業協助。

江國樑醫師呼籲，家庭是孩子心理健康的起點。唯有醫療、教育與社會共同合作，才能真正幫助ADHD孩子穩定成長，減少心理與行為風險。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

