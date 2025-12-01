孩子如何正確使用ChatGPT？腦科學家揭「1招」養成自主思考能力

隨著AI科技盛行，ChatGPT變成查詢資料的好幫手，但對教育孩子是否有必要呢？日本知名大腦科學家茂木健一郎於《大腦想要的正確讀書法》一書中，探討閱讀與大腦的深層關係，並分享「快樂又簡單」的閱讀法，幫助讀者在充滿資訊的AI時代，學會用最輕鬆的方式閱讀，找回被網路偷走的專注力。以下為原書摘文：







使用ChatGPT，大腦會有什麼感覺？



生成型AI對話服務「ChatGPT」，通過讀取網上文章、新聞等大量文本數據，根據用戶的需求生成文章。現在，使用它來撰寫報告，或在社交媒體上發布看似自己言論的內容，已經成為日常行為。

這可能與「作弊考得100分」是一樣的。瞬間來看，或許可以獲得老師的稱讚，或在社交媒體上發布後「讚」數和追隨者數量會增加，但若問大腦是否會感到開心，答案是否定的。即使借助ChatGPT的力量來撰寫文章，因為大腦未受負擔，無法獲得任何快樂，自己也不會成長。









我曾與解剖學家養老孟司先生交流，有過一次非常讓人印象深刻的經歷。當時，我負責編輯某自然科學雜誌的專題號，並邀請養老先生撰寫文章。我認為養老先生工作繁忙，與其請他專門撰寫文章，不如我聽他說話，再將其整理成文，可能更好。因此，我向他提議這個辦法。結果，養老先生說：「還是自己寫會比較開心吧。」

自己撰寫文章，確實是在考驗自己，但我重新發現：「原來如此，這確實是令人愉快的事情！」當時我內心感到震驚。一心只考慮如何提高效率時，往往會忘記「愉快」這種感覺。從大腦中搾出文字來撰寫文章的過程，雖然令人疲憊且效率不高，但正因如此，完成後的大腦才會真正感到喜悅，並得到成長。

就像跑完42.2公里的全程馬拉松，如果在中途的10公里乘車輕鬆一下，然後再跑到終點，這樣真的會感到開心嗎？還是應該從頭到尾自己跑完，這樣才會覺得有趣。這樣的過程才能真正鍛鍊自己，並讓人留下充實感和喜悅，進而連接到下一次挑戰。





ChatGPT對孩子的教育是必要，還是多餘？



在前一段中，我提到使用ChatGPT來撰寫文章，因為大腦未受到負擔，因此無法促進自我成長」。但這並不意味著我否定ChatGPT 本身。

實際上，ChatGPT在撰寫郵件、總結文章、翻譯、查詢資料、編寫簡單的程式設計、檢查設計錯誤、規劃菜單等方面用途廣泛，的確提升了工作效率，並逐漸成為不可或缺的存在。事實上，我自己也在研究中使用ChatGPT。

然而，關於其使用，也確實存在許多課題和問題，其中之一就是「在教育領域中是否應該使用ChatGPT」。在海外的一些學校中，因為ChatGPT被認為會導致學生思考能力的下降，所以禁止使用。

我認為ChatGPT在教育現場是必需的，原因是如今AI已經無處不在，無法應對AI的人，在未來的社會中將難以生存。不過，對於使用它，也確實有幾個需要注意的問題。

第1點，是當前在研究者之間最受關注的「AI幻覺」（Hallucination）問題。AI幻覺是指AI生成不基於事實的訊息，這種現象好像AI看到了幻覺，輸出看似合理的錯誤資料（與事實不符的內容），因此得名。目前的AI無法回答「不知道」。

因此，即使它對問題的正確答案並不清楚，也會編造一個與事實不符的答案。這是AI令人擔憂的地方， 因此讓孩子獨自使用是危險的。當孩子使用ChatGPT 時，應該限制在有學校老師或家中大人的陪伴下，並教導他們「這與事實不符」等知識和常識。並不要因為危險就讓孩子遠離AI，讓孩子從小習慣AI，其實是培養識讀力的必要步驟。

第2個問題，是將ChatGPT生成的文章直接當作讀書報告、論文或報告等用途。雖然識別AI生成的文章與人類寫作的技術正在研究中，但目前還很難完全區分出來。因此，可能出現讓AI「代寫」應由人類完成的論文等不正當行為。

第3個問題是，過度依賴ChatGPT會導致記憶力和寫作能力的下降。如果像圍棋棋士藤井聰太那樣，利用AI來提升自己能力的方式是理想的，但讓孩子單憑自己的力量實現這一點，可能相當困難。因此，我認為在教育現場需要採取策略來有效利用ChatGPT，首要前提是教育現場應著重提升「人的能力」。

具體來說，ChatGPT 應該被視為一種輔助工具，並引導學生自己撰寫文章、養成自主思考的習慣，從而提高學生的能力。並要教育學生具備判斷AI生成訊息真偽的能力，以及為何不應該不正當使用AI，這些也是重要的課題。

在AI已經普及並進入我們生活的時代，與其對AI產生無謂的恐懼，如何與AI共存，才是更為重要的問題。而要與AI良好共存，我們人類的能力正在接受考驗。

（本文摘自／大腦想要的正確讀書法：用最輕鬆的方式讀，找回被網路偷走的專注力／親子天下）

