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作者／KingNet國家網路醫藥 編輯部





當孩子長期挑食、偏食，吃得不夠多時，家長常會擔心孩子會有營養不良的問題。若兒童有營養不均的狀況，可能會反映在外觀、活動力、成長發育、消化狀況上，建議家長先多多觀察並記錄下來諮詢醫師，幫助孩子健康成長。

孩子吃得少、挑食？不一定代表營養不足 但值得爸媽多觀察

孩子成長過程中，偶爾食量變小、只想吃喜歡的食物，或對蔬菜、肉類、特定口感比較抗拒，其實是許多家庭都會遇到的情況。爸媽不需要因為孩子一兩餐吃得少就過度焦慮，但如果孩子長期飲食種類很少，例如只吃白飯、麵包、餅乾、炸物，幾乎不碰蔬菜、水果、蛋白質或乳品，日常營養來源就可能變得比較單一。

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兒童營養的重點不是單看「今天有沒有吃很多」，而是觀察一段時間內，孩子是否能從六大類食物中攝取多元營養。國民健康署的每日飲食指南將食物分為全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類，並提醒均衡攝取的重要性。蔬菜類則是維生素、礦物質、膳食纖維與植化素的重要來源。





爸媽可以先從日常狀況觀察，例如孩子是否長期食慾不佳、活動力下降、排便不順、嘴角或皮膚狀況反覆、成長曲線明顯變化等。不過，這些狀況不一定都是營養不足造成，也可能和睡眠、壓力、作息、疾病或體質有關，因此建議以「觀察」來記錄，以便後續提供給醫生診斷。

兒童營養不均可能有哪些日常徵兆？ 從精神、成長、消化與外觀觀察

爸媽可以從幾個面向觀察孩子的日常狀態：

精神與活動力：如果孩子經常看起來疲倦、注意力不集中、上課容易恍神，或原本愛玩的活動突然變得興趣降低，可以先檢視睡眠、作息與飲食是否穩定。 成長狀況：若孩子體重或身高成長明顯停滯，衣服尺寸長時間沒有變化，或與原本成長曲線落差較大，建議記錄身高體重變化，必要時和兒科醫師討論。 消化與排便狀況：如果孩子蔬菜、水果、水分攝取少，可能比較不容易攝取足夠膳食纖維；膳食纖維有助於維持腸道健康與排便順暢。 外觀小細節：嘴角、指甲、頭髮、皮膚狀態，都可以作為日常觀察參考。但這些外觀變化可能有很多原因，例如季節、清潔保養、過敏、睡眠不足或疾病，不能單靠一個徵兆判斷孩子缺乏某種營養。

如果多個徵兆同時出現，且持續一段時間，爸媽可以先回頭檢查孩子的飲食是否過於單一，例如蛋白質來源不足、蔬果攝取少、乳品或鈣質來源不穩定、全穀雜糧比例偏低。若狀況明顯或持續，建議尋求兒科醫師、營養師評估，而不是自行判斷孩子缺什麼、一次補很多營養品。





爸媽可以怎麼做？先從飲食紀錄、餐桌調整與必要時專業評估開始

如果擔心孩子營養攝取不夠，建議爸媽先做 3 到 7 天的簡單飲食紀錄，記下孩子每天吃了哪些食物、是否有蔬菜水果、蛋白質、乳品、水分，以及是否常用零食、含糖飲料取代正餐。這樣可以幫助爸媽更清楚看見問題，不會只憑某一餐的表現就焦慮。





接著可以從餐桌上做小調整，例如每天多增加一種顏色的蔬果、把蔬菜切小加入烘蛋或飯糰、早餐加入鮮奶或無糖豆漿、點心改成水果加優格，讓營養補給自然融入日常。如果孩子長期挑食，也不建議用強迫、責罵或交換條件逼孩子吃完，因為壓力可能讓孩子對食物更抗拒。研究整理也指出，挑食可能和早期進食經驗、照顧者施壓、孩子本身對食物的選擇性有關，因此改善飲食需要時間與穩定陪伴。





營養補充品可以作為日常輔助，但不應取代正餐。若孩子飲食長期單一、成長曲線異常、活動力明顯下降，或爸媽已經很難透過日常飲食調整，建議先諮詢醫師或營養師，再依孩子年齡、飲食狀況與生活型態選擇合適的補充方式。選購時可注意成分標示是否清楚、是否適合兒童、劑型口味是否容易接受、是否有檢驗資訊與品牌來源透明度。

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原文出處：孩子容易恍神、注意力不集中？注意這幾個營養不均的小症狀！