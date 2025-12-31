孩子寫功課拖拉，到底是過動還是不專心？醫教你3點判斷是否ADHD

孩子寫功課時總是拖拖拉拉，一下玩橡皮擦、一下發呆？醫師指出，孩子很多時候並非不願意把事情做好，而是大腦功能暫時「當機」，導致專注與執行能力受影響。建議可先在家中透過調整學習環境與溝通方式，協助孩子修復運作失調的大腦系統；若相關問題仍長期存在，則建議及早尋求專業的兒童精神科醫師進行完整評估。







孩子寫功課老是拖拉分心？



「我的孩子寫功課總是拖拖拉拉，講都講不聽！」許多家長第一時間總認為這是孩子不夠努力的問題。大千醫療社團法人南勢醫院兒童身心科醫師林岱岳指出，孩子很多時候不是不想做好，而是他的大腦功能當機。這些看似不乖的行為，其實與大腦前額葉的發育進程密切相關。

林岱岳說明，前額葉就像大腦的總指揮，負責專注力、衝動控制和計畫執行等高階功能，但這個區域要到青春期後期才會完全成熟。在國小階段，孩子的大腦正處於快速發展期，其中有兩個特別容易「跟不上」學校要求的關鍵時期：

小一新鮮人階段： 從幼兒園相對自由的環境，突然轉換到小學必須一堂課坐滿40分鐘，對大腦的「煞車系統」要求驟增。有些孩子天生活動力強，但煞車系統仍在升級中，就容易出現坐不住、愛插嘴、推擠同學等行為。

小三階段：到了小學三年級，學習內容從單純的加減乘除，轉變為需要多步驟思考的應用題和閱讀理解，對「工作記憶」的需求大幅增加。工作記憶就像腦袋裡暫存資訊的小黑板，對於注意力不足的孩子，這塊小黑板比較小或擦得特別快，容易導致資訊超載而當機。





3點判斷是否為ADHD



孩子不專心就是「注意力不足過動症」（Attention Deficit Hyperactive Disorder，ADHD）？林岱岳指出，偶爾分心、坐不住是正常的兒童發展現象，家長可以透過3個關鍵指標進行初步觀察，若都符合可能就不是單純的散漫或態度問題，需要尋求專業醫療協助。

跨情境一致性： 不僅在學校上課時無法專注，在家中進行需要持續注意力的活動時(如玩積木、收拾玩具、吃飯)，是否也同樣難以專心或靜不下來。如果只在特定情境出現問題，通常不是ADHD。

時間持續性： 可以觀察這種情況是否已持續超過6個月、與同年齡孩子相比是否明顯更「幼稚」或「難以控制」。ADHD是神經發展障礙，不是短期的情緒或壓力反應。

功能損害：留意孩子的特質是否已經影響人際關係、造成學業表現低落而產生自卑感、或導致家庭關係緊張，每天都在大吼大叫中度過。





3方法修復大腦系統



林岱岳建議，在確診前或輔助治療期間，家長可以在家中透過調整環境和溝通方式，協助孩子修復運作失調的大腦系統。

讓時間「被看見」： 注意力不足的孩子對時間的感知較弱，光是口頭提醒「再5分鐘」通常沒有效果。建議使用視覺化的計時器，讓孩子親眼看見時間的流逝，建立具體的時間概念。

指令要像「切香腸」分段： 不要一次給予一長串指令，建議一次只給一個明確指令：「看著我，去把聯絡簿拿出來。」等他完成後給予肯定，再說下一個指令。這種方式能大幅降低大腦負荷。

打造專注環境：只有桌子沒有雜物。既然孩子的抑制及控制能力還不夠成熟，就要從環境著手減少誘惑。書桌上只留下當前需要的作業和文具，移除玩具、漫畫、手機等會分散注意力的物品，讓大腦資源能專注在學習任務上。

其實孩子內心深處非常渴望能做好，但因大腦神經功能的限制而做不到。長期的責罵和否定會造成習得無助感，讓孩子產生「反正我就是笨、我永遠做不好」的負面自我認知，甚至引發焦慮或憂鬱等次發性情緒問題。

林岱岳提醒，如這些問題仍持續無法解決，建議盡早尋求專業兒童精神科醫師進行完整評估。透過適當的行為治療、環境調整，必要時輔以藥物治療，可以幫助孩子修復「煞車系統」、擴充「工作記憶小黑板」，讓他們原本具備的聰明才智和可愛特質能夠順利展現。

《優活健康網》，原文為孩子寫功課拖拉，到底是過動還是不專心？醫教你3點判斷是否ADHD