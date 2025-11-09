孩子常拉耳朵、聽不清楚？醫揭「兒童中耳炎」4大徵兆 感冒、耳屎太多都容易中招

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌很多人以為肺癌一定跟吸菸有關，但最新數據告訴我們，非吸菸者肺癌的比例其實比你想像中高，尤其是台灣女性肺腺癌患者中，有八成都沒有抽菸習慣。這篇文章將帶你了解非吸菸者肺癌的原因、危險因子、症狀以及如何早期偵測，並提供日常預防建議。你身邊是否有人沒抽菸卻罹患肺癌？歡迎在留言分享你的故事，讓更多人意識到這個隱形健康威脅。一、數據揭露：非吸菸者肺癌在台灣的真相根據衛福部癌症登記資料，女性肺癌患者中約有 80% 是非吸菸者；男性比例雖低，但仍有近三成屬於此類型。在亞洲地區，這個現象更顯著，顯示肺癌的成因已不僅限於吸菸，還與空汙、油煙、基因突變等息息相關。你曾以為「不抽菸就不會得肺癌」嗎？看到這個數據後，你的想法有改變嗎？二、非吸菸者肺癌的五大成因二手菸與三手菸即使自己不吸菸，長期吸入二手菸的有害物質（如多環芳香烴、亞硝胺）仍可能引發肺部細胞突變。三手菸則是附著在家具、衣物上的殘留化學物，可能在日常生活中被吸入或接觸吸收。室內空氣污染——油煙危害亞洲家庭常見的高溫爆炒會釋放油煙中的揮發性有機化合物（VOCs）與多環芳香烴（PAHs），長期吸入會提高肺腺癌風險。

KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前