孩子常拉耳朵、聽不清楚？醫揭「兒童中耳炎」4大徵兆 感冒、耳屎太多都容易中招
是不是常看到孩子揉耳朵，或是感冒後耳朵不舒服，成為耳鼻喉科的常客？小心，這些症狀可能是「兒童中耳炎」在作怪！
什麼是兒童中耳炎？
耳鼻喉科王曜院長說明，中耳炎是指耳朵中的中耳腔發炎。兒童之所以容易得中耳炎，主要是因為他們的「耳咽管」比成人短且平，這條通道直接連接中耳和鼻腔，病菌極易從鼻腔進入中耳，引發感染。
兒童中耳炎 4大常見成因
1、病菌入侵中耳
感冒、流感等上呼吸道感染是引發中耳炎的主要原因。病菌會透過耳咽管從鼻腔進入中耳，造成發炎。
．解決方案：家長需密切觀察孩子的耳朵狀況，如果感冒後耳朵出現疼痛、發燒，應儘快就醫診斷。
2、過敏引發連鎖反應
過敏反應會引發鼻咽部組織腫脹，導致耳咽管不通，影響中耳的排液與通氣。
．解決方案：家長應定期帶孩子就醫進行過敏源檢測，並做好過敏防治，避免過敏引發中耳炎。
3、耳垢堆積阻塞
孩子不願清潔耳朵，積聚的耳垢可能阻塞外耳道，進而導致耳膜感染，進一步引發中耳炎。
．解決方案：保持耳道清潔，但切勿自行使用棉花棒等物品，避免損傷耳道，若有耳垢困擾，應尋求專業醫師處理。
4、不當清潔方式
過度插入耳朵、使用耳塞等不當清潔方法，可能損傷耳道並引發感染。
．解決方案：家長應避免自行幫孩子清潔耳道，並定期進行專業清潔，避免造成不必要的傷害。
