孩子常模仿「不雅語言」？醫教戰「五大守則」遠離語言霸凌

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】近期許多家長憂心發現，家中進入校園生活的低年級孩子，開始會不經意說出一些粗俗、貶義，甚至帶有攻擊性的不當用語，追問之下才得知，這些都是孩子在模仿高年級同學的說話方式。衛生福利部草屯療養院兒童精神科醫師洪于詠提醒，長期接觸或使用不良語言，看似無心的模仿，不僅會影響孩子的人際互動與情緒調節，更可能埋下校園語言霸凌的潛在風險。

模仿「有地位同儕」學壞語言 成人回應方式成修正關鍵

洪于詠醫師指出，國小階段的孩子，語言辨識與社會判斷能力仍在發展中，容易將不雅或帶貶義的語句，誤認為「成熟」或「很酷、有地位」的象徵，特別當這些話語，是出自年紀較大，或同儕中具影響力的學生時，模仿的機率更高。若長期暴露在負向語言環境中，不僅可能影響孩子的情緒調節，也會干擾同儕關係的建立，甚至輕忽言語對他人造成的傷害

洪于詠醫師提醒，面對孩子的「出口成髒」，成人第一時間回應方式，往往決定孩子能否修正語言行為的關鍵。若大人只顧著責備或貼標籤，孩子可能只學會隱藏；反之，大人若能清楚說明，哪些話語會傷人，那些話不該說，並示範更合適的表達方式，孩子才能真的理解語言的界線。

家校齊力5面向著手 預防不當語言與校園衝突

而為了協助小學生遠離不當語言模仿，從根本上預防校園衝突，洪于詠醫師建議家長與教師可共同從5個面向著手，共同營造支持性的語言環境。首先，學校應制定明確的反霸凌政策，透過班會或課堂，定期宣導禁止辱罵與貶低性用語的重要性。其次，師長應以身作則，以正向示範取代單純的責備，當孩子使用不當語言時，應立即示範更合適的表達方式，引導建立正向語言習慣。

更重要的是，教育必須融入同理心與情緒教育。透過故事或簡單情境，讓學生理解言語可能對他人情緒造成何種影響，自然減少模仿負面語言。同時，學校應提供安全的求助管道與回報機制，讓學生在遇到人際困擾時，可向導師、輔導室或其他信任的大人尋求協助，增加校園中語言使用的安全感。

