孩子店門口亂跑！大創女店員好心勸阻 竟「被奧客媽罵到下跪求饒」

國際中心／林昀萱報導

韓國大創女店員勸阻客人孩子亂跑，被奧客媽罵到下跪求饒。（圖／翻攝自threads）

DAISO大創百貨源自日本，商品多元、價格實惠是許多人購買生活日常用品最常光顧的店之一，在世界上多個國家都有展店。不過近日卻傳出，韓國全羅南道一間大創店員善意提醒顧客孩子「跑來跑去很危險」引發家長不滿，最後甚至被逼到下跪道歉，影片流出引起熱議。

這起讓人震驚的奧客事件發生在南韓全羅南道順天的一間大創，21日一名顧客的孩子在出入口附近亂跑，身穿紅色上衣的女店員見狀上前提醒「這樣跑來跑去很危險喔」，沒想到卻引起家長不滿，朝著女店員破口大罵，並揚言提出客訴。最終，女店員被逼到下跪道歉，不斷摩擦手掌向對方求饒，甚至在客人扭頭就走時，還一路跪著追上去。目擊者抱不平透露，當時顧客的孩子還在一旁觀看，不解為何店員善意的提醒要承受羞辱。

紅衣女店員不斷摩擦手掌祈求原諒。（圖／翻攝自threads）

相關影片流出也引起社會一片譁然，網友不捨女店員遭受屈辱並探討職場亂象：「為什麼要下跪？員工沒有做錯什麼」、「為什麼要下跪？為何不管是同事還是Daiso老闆都不出面阻止？」「這需要公司出面，必須保護員工」、「員工到底做錯什麼？」

大創總公司也跳出來聲援職員，強調有需要會為員工停工有薪假及心理諮商，甚至不排除對奧客提出告訴，未來也將持續關注店內環境及保護員工。

