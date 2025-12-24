孩子彎腰駝背、扁平足、O型腿⋯小心「關節過動症候群」！醫2招改善

孩子在運動或日常活動中，可能出現彎腰駝背、扁平足、O型腿等症狀，若容易導致疼痛、易疲倦或體態異常，就要小心是罹患家族遺傳性疾病「關節過動症候群」，早期發現對於預防關節損傷、改善體態及提升生活品質至關重要。《優活健康網》特邀仁生復建科診所院長、復健科醫師陳渝仁撰文，建議2招運動可改善。











9歲的美美一直是大家眼中品學兼優好孩子，但就是不喜歡運動，希望她多運動還會發脾氣，活動多了常會説這裡痛那裡痛，但不久後也就好了，近期美美長高的速度很快，美美爸爸媽媽發現她似乎有脊椎側彎，不只常常駝背烏龜頸，看起來還像O型腿。

美美爸爸媽媽記得之前有去復健科看過疼痛問題，決定帶美美到復健科就診。復健科醫師為其詳細檢查關節肌肉的活動度跟結構後，診斷她是罹患「關節過動症候群」。





關節過動症候群是什麼？



關節過動症候群（Hypermobility syndrome, or Hypermobility spectrum disorder）自1967年被提出，是指因為韌帶鬆弛而關節活動度過大，因而產生關節疼痛或關節發炎積水的病症。

關節過動症候群跟馬凡症候群（Marfan syndrome）及埃勒斯－當洛斯症候群（Ehlers-Danlos）等先天性結締組織異常疾患不同，儘管症狀跟許多結締組織異常疾病相似，關節過動症候群通常發生在相對正常的一般人。

關節過動症候群的診斷，主要是根據貝登測試（Beighton）量表，用來評估關節活動度及關節疼痛、脊椎側彎、駝背等症狀，因此早期發現有賴於家長的警覺性及醫療人員對此疾病的熟悉度。





關節過動症候群有哪些症狀？



據統計， 約3%的人有關節過動症候群。一般認為關節過動症候群跟遺傳有強烈相關，但沒有單一基因顯著跟關節過動症候群有直接關係。其他可能造成關節過動症候群的因素包括低張力、腦部病變、過度伸展、外傷等。

關節過動症候群常見的症狀包括：

動作表現穩定性不足，例如膝蓋過度伸直、腰椎前凸、足外翻。

骨骼排列不佳，例如脊椎側彎、O／X型腿、骨盆前/後傾、骨盆高度左右不均。

體態不良，例如駝背、烏龜頸、圓肩。

扁平足。

髕骨脫位。

關節肌肉疼痛。

痛覺過敏、感覺到異常疼痛。

容易累。

常發生運動傷害。

情緒問題，例如焦慮、憂鬱。





孩子有關節過動症候群怎麼辦？



若有關節肌肉韌帶疼痛問題，先確定診斷並以物理治療、藥物、或增生注射治療等方式介入緩解疼痛，避免進入疼痛的惡性循環。

兒童成長團隊的復健科醫師、物理治療師及職能治療師會為孩子調整生活型態降低對關節的壓力，並且設計適合的運動強度避免過度訓練，此外還要伸展緊繃的肌群、強化近端（核心）穩定性（肌力）、增加肌耐力、重建本體感覺，著重平衡、協調、敏捷及速度訓練等面向。

關節過動症候群2招改善

關節過動症候群並不罕見，許多扁平足、脊椎側彎、彎腰駝背的孩子可能是關節過動症候群。與兒童成長團隊的復健科醫師及治療師一同陪伴孩子及早介入治療訓練，孩子姿態不佳、體力不好、過度敏感甚至情緒等問題，可以逐漸改善，健康成長茁壯。

校稿：

仁生復健科診所物理治療師林家安

