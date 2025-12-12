孩子心雜音別忽略！開放性動脈導管未閉恐釀猝死 醫揭治療新選擇

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】開放性動脈導管(PDA)是一條應該要閉合的血管，屬於先天性心臟病的一種，發生率約千分之一，原本應該在新生兒出生數日內自動閉合的血管若未正常關閉，可能導致急性心臟衰竭、呼吸困難等炎併發症。奇美醫院兒科部兒童心臟科主任陳俊宇分享，隨著醫療技術進步，目前已可使用心導管封堵術，以微創的方式取代傳統的「開心手術」，不僅傷口小，且復原時間較快，有效避免日後出現肺動脈高壓或猝死的悲劇。

開放性動脈導管長期未閉合 恐致心臟衰竭

陳俊宇主任進一步解釋，雖然新生兒在剛出生數日內，動脈導管尚未完全閉合是常見現象，但若導管過於巨大或長期未閉合，就會對孩子健康造成嚴重威脅。由於血管異常分流，會導致心臟負擔加重，進而引發一系列併發症，包括：急性心臟衰竭、呼吸喘、食慾不振、體重減輕，甚至反覆的肺部感染。若未能及早介入治療，長期下來，可能會造成更難處理的「肺動脈高壓」、「心室肥厚」，甚至引發心臟衰竭或猝死，屆時恐已錯失最佳手術時機。

廣告 廣告

兒童心雜音別忽略 暈厥、易喘都是警訊

陳俊宇主任提醒，若是孩子有心雜音，或是有暈厥、容易呼吸喘、家族有猝死或是心臟病史等，建議安排詳細心臟檢查，透過心電圖及心臟超音波檢查，可清楚診斷是否有「開放性動脈導管」或其他心臟結構異常，為孩子的健康進行第一道把關。

若有發現開放性動脈導管(PDA)，建議施行心導管封堵術解決心臟問題，以免孩童日後逐漸出現肺動脈高壓、心室肥厚、心臟衰竭甚至是猝死，失去手術復原機會。

心導管治療開放性動脈導管 助重獲健康心臟

陳俊宇主任強調，由於醫學科技的進步，對於診斷出的「開放性動脈導管(PDA)」，目前多數已建議採用「心導管封堵術」來解決。相較於傳統的開心手術，心導管封堵術僅需在腹股溝處留下0.15公分的穿刺傷口的穿刺傷口，包含麻醉及準備時間，手術在2小時內完成，術後復原時間快，也能同時減輕孩子與家長的心理壓力與身體負擔。

面對兒童先天性心臟病，家長的警覺與及早介入是關鍵。陳俊宇主任呼籲，一旦發現孩子有心雜音或相關症狀，應積極與醫師配合，安排必要的檢查與治療。

【延伸閱讀】

嬰兒出現「心雜音」？ 當心「開放性動脈導管」

孩子呼吸喘、餵食困難當心開放性動脈導管！ 心導管治療助恢復健康



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67019

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw