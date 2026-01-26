孩子急診別慌！ 家長牢記溝通3技巧：時間軸、異常、量化細節





【NOW健康 吳思奕／台北報導】當孩子因為突發疾病被送往急診，對家長來說常是一場身心煎熬的考驗。孩子病情變化快速、家長焦急、醫療人員也是分秒必爭，在這樣高張力的時刻，除了仰賴醫師的專業判斷，家長如何描述孩子的症狀與情形，也會直接影響診斷與處置的速度和準確性。藥害救濟基金會特別諮詢了台灣兒科醫學會兒童急診委員會吳昌騰主委，提醒家長透過精準的表達和醫療人員進行有效的溝通，為孩子把握最關鍵的診療時機。



兒童急診溝通挑戰 資訊落差是誤解來源



兒童急診與成人急診截然不同，醫師面對的往往是不會表達或是還無法清楚描述症狀的孩子，同時還有在一旁焦慮又急切的家長。在時間的壓力下，醫療團隊需要一邊評估病情，一邊安撫家屬情緒，並且清楚說明病情與處置方式，溝通挑戰相當大。吳昌騰指出，急診診療多半以症狀處理及等待檢查結果為優先，藉此判斷下一步該怎麼做，但這可能會在無意間導致家長感到被忽視或資訊不足；加上有時醫師講得太快、用語過於專業，也可能讓家長「有聽沒有懂」，進而產生誤解。

例如，有些家長會著急著要求為小孩打點滴，但對醫療人員來說，點滴只能補充體液，並不是治療手段，孩子若可以自行喝水，反而是更好的方式，也能避免點滴漏針等風險。此外，家長期待醫師積極安排檢查也是急診相當常見的情形，但若病因是病毒感染時，觀察與支持性治療才是主軸，檢查未必能改變實際的治療策略。



家長必學 3大描述技巧助醫師辨識危險訊號



吳昌騰說明，「溝通」不是急診中的附屬品，而是急診中關鍵的醫療行為。他比喻，疾病就像迷霧，家長提供愈正確的資訊，可以幫助醫療人員縮短「在迷霧中找路」的時間。建議家長盡可能將抽象的感受，轉換成具體的描述。



就好比有些家長會說孩子「怪怪的、沒精神」，但若可以轉換成「早上8點開始發燒，退燒後活動力仍差，叫名字要等3至5秒才有反應，飲食量不到平常的一半，小便只有1次」具體而精確的描述將有助醫師更快速掌握孩子是否出現血糖、循環等警訊，並及早處理。吳昌騰建議家長可以透過以下3大描述技巧，幫助醫師快速掌握病情：



【技巧1】說出時間軸： 症狀什麼時候開始？變化的速度如何？退燒後活動力有沒有恢 復？例如：「早上8點發燒，中午吃藥後雖然退燒，但活動力仍然很差。」



【技巧2】描述和平常不同的地方： 強調孩子和平常相比的異常反應，尤其是具體行為 或表現。例如：「平常孩子會跑跳，但今天回家後就躺著，叫了4至5次才有反應。」



【技巧3】盡量量化細節： 用數字或次數描述喝水、排尿、嘔吐、拉肚子等情況。 例如：「今天只喝了200c.c.牛奶，尿布從早上到現在只換過2次」。



除此之外，建議家長也可用手機拍下照片或影片給醫師參考。若是孩子在家裡已有吃過退燒藥或其他藥物，也要明確告知藥名、劑量、服用時間和用藥後的反應，這些都有助於醫師鑑別診斷病情。



孩子急診時機 叫不醒、嘴唇發紫、皮膚出紫斑



急診是寶貴的醫療資源，有時家長會因為難以判斷孩子病情的嚴重性，而陷入「到底要不要送急診」的兩難。但到底「何時在家觀察、 何時立即趕赴急診」，對此，吳昌騰提醒，家長不應該只看體溫，精神和呼吸狀況才是關鍵。以下提供就醫準則，供家長參考：



【準則1】可先觀察： 能玩、能喝、能尿、呼吸不費力等，多半可先觀察。



【準則2】需要立即送急診的警示症狀：

．嗜睡、叫不醒、抽搐。

．呼吸急促或胸口明顯起伏、嘴唇發紫。

．皮膚出現紫斑／點狀出血，皮疹按壓不會退色。

．6至8 小時幾乎不尿、持續嘔吐無法喝水。

．反常安靜或持續尖銳哭聲（特別是嬰兒） 。

．3個月以下嬰兒發燒超過38°C。



【準則3】到急診要帶的資料： 最近體溫與時間、喝水與小便次數、最近吃的藥（ 藥名、時間、劑量）、過去病史與過敏情形。



【準則4】若途中病況惡化，立刻改搭救護車或事先聯絡急診室尋求電話指引。





▲孩子若出現嗜睡叫不醒、呼吸急促、嘴唇發紫、紫斑不退色，或嬰兒高燒、持續嘔吐等警示症狀，應儘速送至急診接受評估。（圖／財團法人藥害救濟基金會提供）



掌握溝通技巧 家長也能成為兒科急診神隊友



吳昌騰強調，兒科病人的臨床症狀常是模糊而且是進行式，不同病程的表現可能不盡相同，醫師很難憑單一時間點的症狀，就有絕對把握判斷病情，因此相當依賴家長的觀察。「對我們兒科而言，媽媽的主訴往往比理學檢查還可靠」這句話點出家長在兒科急診現場扮演的關鍵角色。



只要掌握溝通要領，家長就能從陪伴者，成為醫療團隊的神隊友，幫助醫療人員及早做出正確的診斷與處置，讓孩子獲得更安全的照護。



# 首圖來源／Freepik



