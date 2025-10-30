孩子愛問為什麼？父母千萬別亂回答！專家教你「2招回覆」解決問題

當孩子不斷提問「為什麼」，父母該如何應對呢？兒童心理專家千英姬於《孩子為什麼這樣說？》一書中，以兒童心理學、九型人格學等當代心理學理論為基礎，以孩子的視角出發，去理解孩子們表達不清楚的情緒，或說不出口的想法，帶領讀者深入孩子內心世界。以下為原書摘文：







孩子一直問「為什麼」



「最近孩子經常問『為什麼』。我希望能夠給予他合適的回答，但很多時候我也沒有正確答案。」這是家長們在諮詢中心經常提到的煩惱。

廣告 廣告

「為什麼我們要上幼兒園？」「為什麼爸爸的肚臍看起來很好笑？」「為什麼媽媽坐著休息？」⋯⋯孩子們接連不斷地提出各種問題，時常讓父母頓時慌張起來。如果有明確的答案，事情就簡單多了，但大部分情況下都難以提供明確的解答，讓人感到束手無策。在閱讀圖畫書的時候，孩子們只要看到新的昆蟲或花朵，就會像瀑布一樣傾倒各種問題。

「這是什麼？」

「那個叫做螳螂。」

「為什麼叫做螳螂？」

「這個嘛……人們就是這樣幫牠取名字的。」

「螳螂為什麼這麼細長？」

難以招架的父母在聽完孩子詢問後，不知不覺就開始在網路上搜索「螳螂名稱的由來和外貌特徵」。帶孩子去動物園時，孩子也會問：「為什麼長頸鹿的脖子這麼長？長頸鹿會說話嗎？我們不能把長頸鹿和松鼠放在一起養嗎？」如果回答是否定的，孩子又會接著問：「為什麼不行呢？那可以養兔子嗎？」如此接連不斷地提出問題。

「別問了，你看那個！哇！是獅子！你再看看那個！那是大象！大象真的很大隻對吧？」父母努力轉移孩子注意力，試圖制止孩子繼續問下去。然而，沒過多久，孩子又開始了新的一輪質問。父母雖然也想要在網路上搜尋長頸鹿脖子很長的原因，好好跟孩子說明，但想要以孩子能理解的方式解釋複雜的內容並不容易。









我們家老大在3歲時「問題大爆發」，每次對話中都會出現「為什麼？」，特別是在坐公車、捷運等大眾交通時，他的好奇心似乎更加旺盛。有一天，我在公車上反問孩子：「你覺得呢？」然後正準備要好好回答孩子的問題時，坐在後面的老伯伯突然開口對孩子說：「別再問問題了，你媽媽要回答你這麼多問題也很辛苦。」

雖然我和兒子的談話聲沒有很大聲，但因為老伯伯就坐在後面，一直聽我們說話應該會覺得很累。我誠懇地向老伯伯道歉，然後再次向孩子解釋情況。「車廂內是公共場合，應該要保持安靜。等我們下車後，你再問問題也可以喔！今天出門，讓你對這個世界充滿好奇對吧？」

「為什麼？」的詞彙遊戲通常在孩子約3歲時開始，也是左腦開始發展的階段。尤其孩子出門時，看到五花八門的東西，便會對周遭充滿好奇，興趣也變得多樣化，於是問題不斷湧現。然後，隨著孩子進入小學高年級，這種情況就會逐漸減少。

當孩子詢問「為什麼？」時，起初父母會和藹地一一解釋，但隨著時間流逝，孩子的提問可能變得像開玩笑一樣，連續用問題轟炸父母，導致父母最終回答：「夠了，不要再問了！」或者顯露出「隨便亂回答」或「不耐煩」的反應。面對孩子的連續提問，父母有時甚至會想：「孩子是在折磨我嗎？」儘管我們理性上知道並非如此，但依然難以維持耐心回答孩子的問題。





問答滿足孩子好奇心



對孩子而言，「為什麼」是個非常有趣的詞彙。孩子對這世界充滿好奇，有太多事情想要瞭解，他們的好奇心常讓他們不想睡覺，而且這些問答既滿足了孩子的好奇心，同時又引發更多的好奇心。

我想要確認我所知道的事情是不是對的，我還不想要睡覺。

我打算和爸爸一起玩問答遊戲，不想要馬上睡覺。

此外，孩子認為不管詢問父母任何問題，父母都會知道答案，也會態度友善地給予回覆。即使是已知的事情，孩子們依然想跟父母確認，也渴望得到父母的關注。孩子們相信，父母會教他們這世界上的一切知識，也會回答他們所有疑問。

當我提出問題時，媽媽會注視著我，並且溫柔地回答我，我非常喜歡這樣。

我認為在我提問的時候，爸爸的回答是最棒的。我不會隨便向任何人提問。





幫助孩子提出好問題的方法



在諮詢過程中，我們經常會碰到不斷提問的孩子。有些孩子會提出有確切答案的問題，也有些孩子會一再反覆提出無意義的問題，甚至有些孩子無法停止提問，讓父母筋疲力盡。面對孩子各式各樣的提問，我們應該如何回應比較恰當呢？

第1，有時候需要限制孩子提問的數量。

對於年幼的孩子來說，一旦啟動「提問開關」，他們就會陷入一連串的問題遊戲中，特別是當他們知道透過提問可以拖延睡覺時間時，可能會持續提出各種無厘頭的問題。在這種情況下，父母可以堅定地限制提問的數量，例如說：「已經夠囉！明天再問下一個問題吧！」藉此讓他們選擇真正好奇的問題，而非只是開玩笑的提問。

第2，應該與孩子一起探討問題的答案。

問題是思考的起點，幾乎所有思考的起源都來自於問題。透過問問題，孩子能夠培養思考的能力，而這正是生活中最重要的能力之一。當孩子提問時，我們常常認為應該提供正確答案，但更好的方式是透過提問進一步展開對話，例如可以反問孩子：「你覺得為什麼會是這樣呢？」藉此延伸到更深入的對話。

以學習的好奇心為出發點來提問的孩子們，通常會針對具體的原理或因果關係展開對話。這些問題往往是父母難以輕易回答的難題。在這種情況下，我們可以對孩子說：「我也不太確定呢！我們一起來尋找答案吧？」然後跟孩子一起透過相關書籍或網路來尋找答案。這樣的方式不僅讓孩子能夠享受滿足好奇心的過程，同時也提供孩子與父母交流的機會。比起直接回答孩子的問題，更重要的是與孩子一同尋找答案的過程。

如果孩子對某個特定領域表現出濃厚的興趣，我們應該積極地幫他拓展這個領域。當孩子提問時，不要感到厭煩，可以鼓勵地說：「這問題很棒耶！」這樣的稱讚有助於激發孩子對於探索的熱情。請記得，提問能夠擴展孩子的思維，同時也能夠讓孩子獲得學習的動力。

（本文摘自／孩子為什麼這樣說？：解密孩子話語背後的情緒及需求，以真誠對話和行為引導，化解他的對抗與不安、建立自信與快樂！／台灣廣廈）

快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！

看更多優活健康網相關報導

童年創傷影響一輩子！阿德勒專家揭父母「1舉動」孩子長大後易焦慮

孩沒帶錢「求助家人」竟被拒？侯文詠「教養1招」培養解決問題能力



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為孩子愛問為什麼？父母千萬別亂回答！專家教你「2招回覆」解決問題