孩子愛學大人吵架？常被忽視變沉默？了解家庭互動如何影響孩子人際關係！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】孩子模仿大人說話、擺出「小大人」姿態，常讓身邊的大人們笑到不行，其實孩子在同儕間的互動，也處處可見家庭影響的痕跡。黃閎新臨床心理師分享，家庭中的日常互動，包括對話、衝突模式、情緒交流與決策方式，都是孩子的學習來源。這些習慣會被「帶出家門」，如果家中常吵架、或自己常被忽視、意見易被否決，影響也會延伸到孩子的人際關係裡。家長應多關注孩子的狀況，也可以從3個方向調整生活細節。

大人吵架孩子都在聽 興奮被忽視、想法被否定也影響人際關係

孩子在與弟弟妹妹說話時，有時語氣與指責內容像是縮小版的大人，乍聽之下吵架時的用句怎麼還有點熟悉？黃閎新心理師指出，雖然大人可能覺得「孩子學大人罵人」很可愛，但其實孩子只是複製了家中的衝突模式，還沒能分辨其中的分寸、強度或情境差異。

廣告 廣告

不少孩子放學回家，興奮地想向家長展示自己的作品、模型或考試成果時，結果遇到大人太忙太累，只能匆匆帶過。黃閎新心理師提醒，大人的回應容易讓孩子誤以為「自己的興奮不重要」，漸漸地在人際裡會變得較少主動分享，也不太肯定別人，更難自在地接受稱讚。

第三種情況則發生在日常決定上，大人看起來好像提供開放式選項，詢問孩子「可以嗎」、「好不好」，但其實心中早已有答案，若孩子提出不同想法，很快就遭否決。久而久之，孩子會形成固定的反應模式：要嘛選擇沉默，要嘛變得強勢，進而影響孩子的人際互動。

從日常細節開始 ３面向助孩子人際互動更自在

想讓孩子在人際中更有餘裕、更柔軟，黃閎新心理師強調，家長可以從生活上細微的互動開始調整，他也對此提出3項建議：

在說明需求時，大人可以用「清楚且穩定」的方式表達，例如先讓孩子知道自己目前需要時間，但同時讓孩子感受到「自己正在被等待」。 以孩子的人際經驗展開對話，陪孩子一起學習理解他人的立場。 提供可討論的選項，即使最終決定不完全照孩子的方式進行，還是能讓孩子體驗「意見被傾聽」的感受。

黃閎新心理師提醒，孩子在人際中的反應，與家庭互動緊密相關，孩子也不是刻意要模仿，而是認為這是一般人交流的方式。當大人意識到要在日常裡調整說話節奏和方式，也能為孩子的同儕關係帶來幫助。

資料來源：前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師

【延伸閱讀】

孩子調皮長大就好？研究揭：家庭結構影響ADHD發展 隔代教養風險高

社會冷漠加劇孤獨蔓延！專家示警：孩子也陷危機 家長可以怎麼做？



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66935

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw