孩子成長不等待！台南醫院跨專業團隊進偏鄉早療

台南市立醫院自今年5月正式啟動「兒童發展聯合評估」服務以來，已協助40名疑似發展遲緩兒童完成完整評估，並進一步走入關廟區辦理外展服務，讓育兒資源不足的偏鄉地區家庭也能取得早期療育資訊與專業協助。為加強偏鄉可近性，台南市立醫院的專業團隊共同出動，盼協助偏鄉遲緩兒縮短家庭奔走醫療院所的距離與壓力，讓更多孩子在成長關鍵時期，獲得最適切的醫療支持。

台南市幅員遼闊，偏鄉地區市民到市區醫療院所需耗費交通時間，遲緩兒的家長對聯合評估申請意願常因交通、請假或照顧因素受限。台南市立醫院有感於早期療育「愈早介入、愈能改善」的特性，除院內常態化服務外，也主動延伸至社區據點，讓家長能就近帶孩子接受評估，降低等待與往返時間的負擔。

此次外展聯合評估由台南市立醫院跨團隊合作執行，成員包含：復健科、小兒科醫師、物理、職能、語言等治療師、臨床心理師與社工師等一同下鄉進行外展聯合評估；團隊依據兒童個別狀況進行醫療評估、語言與動作能力測試、心理評估與家庭支持服務，並提供家長相關衛教及居家訓練指導，協助家長更了解孩子的發展現況與可運用的教養策略。

台南市立醫院表示，「發展遲緩」涵蓋認知、語言、動作、社會情緒、感官等領域，0到6歲為孩子腦部可塑性最強的關鍵期，若能及早發現並介入，不僅能改善孩子的學習與生活適應，也能減少家庭在未來醫療、教育上的成本負擔。該院自5月開辦聯合評估以來，已觀察到許多家長在完整說明與專業指導後，更能掌握孩子的需求並落實居家訓練，是早療推動的重要成果。

南市醫強調，期盼藉由跨專業整合模式，使每一位需要協助的遲緩兒，都能在最關鍵的發展時機獲得支持。若家長發現孩子在語言、動作或互動上似乎落後同齡，可以儘早至台南市立醫院兒童發展聯合評估中心接受專業評估，讓孩子的成長不再等待。

