孩子才退燒，又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心

【健康醫療網／編輯部整理】完成治療泌尿道感染後的照護極具關鍵性。正確的照護不僅能大幅降低復發風險，更能保護孩子正在發育的腎臟，避免未來出現慢性腎臟病或高血壓等長期併發症。

泌尿道感染在兒童中很常見，除完成治療外，感染後的照護更是關鍵。

身為兒童腎臟科醫師，我將根據最新的醫學研究，為家長整理出三大照護核心：「揪出隱形警訊」、「破解復發迷思」，以及「改變生活習慣」，幫助孩子最大幅度減少泌尿道感染復發。

核心一：寶寶不會說！看懂「非典型」的復發警訊

對家長而言，最困難的挑戰是「即時發現」復發。因為不同年齡的孩子，症狀天差地遠。特別是嬰幼兒，他們的症狀極為「不典型」，這也是醫學上強調的「家長認知落差」。請您務必牢記以下警訊：

給兩歲以下嬰幼兒的家長

復發的泌尿道感染很少會以「解尿哭鬧」來表現，反而更常是以下這些看似無關的症狀：

廣告 廣告

．不明原因的發燒。

．其他非特異性症狀，特別是合併發燒，如：尿布味道變得腥臭或尿液混濁、躁動不安與哭鬧、食欲不振與餵食困難與活動力下降。

給兩歲以上（或已如廁訓練）孩童的家長

當孩子會表達後，症狀會變得比較「典型」且容易定位：

．解尿症狀：抱怨小便時會痛、有灼熱感、跑廁所的次數突然變多，或者常說「來不及了」。

．下腹部疼痛：抱怨肚臍眼下方（膀胱位置）疼痛。

．新發生的尿床：已經戒掉尿布的孩子，突然又開始尿床或白天滲漏。

．腰背痛：可能代表腎臟發炎了。

醫師提醒：如果您的孩子出現上述症狀，特別是合併發燒時，請不要等待。務必立即就醫。

核心二：破解復發迷思！真正的敵人藏在「肚子」裡

許多家長以為泌尿道感染復發是因為「清潔不夠」或「抵抗力差」。雖然這些有影響，但根據最新的醫學統合分析研究，對於已經會上廁所的孩子，泌尿道感染復發最大的風險因子，其實是「膀胱與腸道功能障礙」（BBD）。

簡單來說，就是「便祕」和「憋尿」這兩大問題。

核心三：預防勝於治療！四大生活習慣徹底執行

請專注於以下四個「治本」的生活習慣，這遠比吃藥更重要：

1.喝足夠的水：足夠的水分能稀釋尿液，並產生足夠的尿量來「沖洗」泌尿系統，讓細菌無法停留。

2.建立「定時排尿」的習慣：您需要主動提醒他們，例如使用鬧鐘，設定每兩小時（或至少每一到兩節下課）都必須去廁所「排空」一次。

3.積極處理便祕（最重要的事！）：這可能是預防泌尿道感染最關鍵的一步。

4.正確的清潔：女寶男寶的清潔方式有所差異：

．女寶寶：擦屁股時務必「由前往後」擦拭，避免將肛門口的細菌帶到尿道口。

．男寶寶：請在洗澡時輕輕推開包皮，清潔汙垢後再推回，如推不開，可詢問兒科醫師如何處理包莖問題（有機會透過擦藥膏改善）。

．免使用會刺激尿道的沐浴球或沐浴乳。

您的觀察．是孩子最好的防護網

請記住，「生活習慣」的管理（特別是喝水╱奶、定時排尿、排便）是預防復發的基石。

同時，請相信您身為父母的直覺。沒有人比您更了解您的孩子，如果您發現他們的行為、精神、食欲有異狀，特別是（兩歲以下）再度出現不明原因的發燒時，或是（如廁訓練後）出現解尿相關症狀，請務必於第一時間尋求醫療協助。

【原文刊載於2025年12月號《媽媽寶寶雜誌》；詳細文章內容請至媽媽寶寶https://www.mombaby.com.tw/articles/9935445閱覽】

【延伸閱讀】

孩子常憋尿恐導致泌尿道感染！ 當心「先天結構異常」

小孩燒太久會燒壞腦？嬰兒長牙就發燒？家長必看的兒童發燒迷思破解



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67096

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw