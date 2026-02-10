孩子打呼、注意力差、暴牙？ 醫：恐患睡眠呼吸中止症





【NOW健康 吳思奕／台中報導】許多家長在發現孩子睡覺時打呼，往往誤以為是睡得沉、睡得香；當孩子出現夜間尿床、夜驚或半夜啼哭等情況，也常被當成「驚到」，進而求助民俗方式處理。對此，長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷提醒，這些看似尋常的症狀，其實都可能是「兒童睡眠呼吸中止症」的警訊，若長期未被察覺與治療，恐會導致孩子暴牙、發育不良，甚至因注意力不集中而被誤診為過動症，不得不慎。



兒童睡眠呼吸中止症2大原因 腺樣體與扁桃腺肥大



黃鈺婷表示，近期於門診中收治的2名個案，其中1名9歲女童因長期睡眠時大聲打鼾，並經常出現鼻塞與張口呼吸，檢查後發現其雙側扁桃腺肥大達第4級，在安排多項睡眠檢查後，顯示其呼吸中止指數竟高達每小時29.3次，診斷為「阻塞型睡眠呼吸中止症」。在與家長充分討論後，女童接受了腺樣體與扁桃腺微創切除手術，術後打鼾情形明顯改善，睡眠狀況也較穩定。

廣告 廣告



另1名12歲男童則因嚴重打鼾與注意力不集中就醫。觀察發現，男童牙齒排列不整齊，外觀已出現明顯暴牙。內視鏡檢查未見明顯扁桃腺肥大，但因有過敏性鼻炎病史，所以先以藥物與生活調整進行保守治療並追蹤。若症狀仍持續影響睡眠品質和日常生活，將會再評估進一步安排睡眠檢查或是手術介入。



黃鈺婷指出，腺樣體與扁桃腺肥大是兒童睡眠呼吸中止症的主因，倘若合併過敏性鼻炎或肥胖，阻塞情形會更加嚴重。治療上，若孩子具有過敏體質則會優先以藥物控制；但若肥大程度已阻塞呼吸道，且孩子超過6～7歲並有明顯症狀時，就會建議接受手術治療。目前的「微創切除手術」具有術後恢復期短、疼痛感輕微且效果快等優點，能迅速改善孩子的呼吸品質。



睡眠問題5大警訊 建議家長可錄影提供醫師參考



黃鈺婷建議，若家長有疑慮，可在家先行錄製孩子睡眠時的影像，作為醫師評估與參考的依據。此外，若發現孩子有以下5大警訊，應及早至耳鼻喉科門診接受評估。



【警訊1】 頻繁張口呼吸與大聲打鼾。



【警訊2】 夜驚、半夜啼哭或尿床。



【警訊3】 白天注意力不集中、過動傾向。



【警訊4】 情緒起伏不定、易怒。



【警訊5】 外觀暴牙或頻繁蛀牙。



及早介入兒童睡眠問題，不僅有助於改善睡眠品質，降低夜間缺氧情形，還能提升日常專注力與學習表現，讓孩子的成長與學習不再因「缺氧」而卡關。





▲黃鈺婷表示，家長若發現孩子有張口呼吸、白天注意力不集中、暴牙或頻繁蛀牙等情況，可能與「兒童睡眠呼吸中止症」有關，建議及早就醫檢查。（圖／長安醫院提供）



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸對抗冬季乾癢全攻略 兩大族群適時補充健康油脂助改善

▸髖關節退化成因分兩大類 醫揭10大風險因子、4大徵兆