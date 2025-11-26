孩子打過肺炎鏈球菌疫苗仍染重症？ 專家解析原因、提供最新疫苗接種建議

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

11月12日「世界肺炎日」，今年主題為「Child Survival（守護兒童生存）」，希望能提升全球對兒童肺炎預防的關注，其中「肺炎鏈球菌」感染對嬰幼兒健康更是一大威脅。

新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕醫師分享，近期曾收治一名10歲女童，確診為肺炎鏈球菌感染，一開始出現發燒、關節痠痛、中耳炎等症狀，後來卻演變成敗血症，住院長達28天，另外也曾遇過2－3例併發肺膿瘍的重症個案，甚至有1例併發腦炎不幸病逝，提醒民眾千萬別輕忽。

廣告 廣告





不過，很多家長不解，孩子明明打過肺炎鏈球菌疫苗，為何還會感染甚至釀成重症？到底該怎麼預防才能降低風險呢？林千裕醫師透過專業角度分析解釋，並提出最新的疫苗接種建議。

什麼是肺炎鏈球菌？須注意哪些警訊症狀？

肺炎鏈球菌是引發肺炎的原因之一，5歲以下的嬰幼兒及孩童屬於高危險族群，它可侵入呼吸道或血液中，引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，被稱為「侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD）」。





這種病菌常潛伏在人類鼻腔內，林千裕醫師提到，研究顯示幼兒園的健康兒童約1／5鼻腔中都帶有此菌，平時和平共存，但是一旦孩子感冒或免疫力降低就會伺機侵入，引發所謂的「繼發性感染」，造成中耳炎、肺炎等症狀，也可能透過噴嚏、接觸等方式傳染給其他孩子。





林千裕醫師提醒，孩子的免疫系統還不成熟，各種小感冒都有可能導致發燒，但家長最需警覺的是「發燒的時間」，一般發燒症狀大多只會持續約2－3天，如果超過3天就要懷疑可能是在第一波病毒感染後，又有細菌入侵引發第二波感染，應提高警覺儘速就醫，以防變成重症。

為何打疫苗仍有可能重症？怎麼做才能降低風險

目前，疾管署建議，嬰幼兒應接種3劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13），若為高危險群對象出生滿6個月應再增加接種1劑，建議接種時程如下：

出生滿2個月

出生滿4個月

出生滿12－15個月

不過，孩子打過肺炎鏈球菌疫苗後，還是有可能會感染甚至引發重症，林千裕醫師解釋，這是因為肺炎鏈球菌有很多種血清型，雖然疫苗問世後全球疫情顯著降溫，但每當疫苗涵蓋的型別被壓制，其他型別就會竄起。





而且林千裕醫師指出，雖然公費疫苗已經升級為13價，但對於「血清型3」的保護效果仍然不好，主要是因為血清型3本身致病力高，而且外層的細菌莢膜特別厚，導致疫苗產生的抗體難以有效將它殺死，感染後除了常見的中耳炎、肺炎，也易併發肺膿瘍、腦膜炎等重症，根據統計在肺炎鏈球菌引發的重症當中，血清型3依舊占約一成之多，成為疫苗防護下的「漏網之魚」。





因此，林千裕醫師建議家長可在寶寶6個月大時自費追加一劑疫苗，根據研究顯示，1歲前打滿3劑，保護力可從約85％提升至90％以上，而且選擇疫苗時，應考慮疫苗針對「血清型3」等高危險型別產生的免疫抗體，讓孩子獲得更完整的保護力。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥孩子打過肺炎鏈球菌疫苗仍染重症？ 專家解析原因、提供最新疫苗接種建議