孩子換尿布髖關節發出怪聲 父母觀察2大重點及早診治





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】 現代人孩子生得少，每個孩子出生都是家中最珍愛的寶貝，寶貝能健健康康長大是每位家長最大的願望，但千萬不要忽略在幫寶貝換尿布時，髖關節處發出的小小「咔嗒」聲響，有可能是小寶貝的髖關節脫臼了，如果能儘早發現及治療，就不必面臨到手術治療，甚至造成終生跛行的遺憾，別讓小朋友輸在起跑點上。



發展性髖關節發育不良常見嬰幼兒 發生率約為千分之1.5



發展性髖關節發育不良（Developmental Dysplasia of the Hip, DDH），為嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題，發生率約為千分之1.5，雖然發生率不高，卻是嬰幼兒最常見髖部疾病。根據統計，發展性髖關節發育不良的患者以女性居多，且有半數以上的患者為兩側性發生，約有二至三成的患者為單側發生，而左側髖關節比右側的發生率來得高。

振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪表示，發展性髖關節發育不良並非關節一定有脫臼，因程度的不同，髖關節發育不良可能造成關節不穩定、半脫位、甚至完全脫臼。脫臼程度輕重不同，有些可以徒手復位，若是無法徒手復位者，則建議接受手術治療。





▲掌握髖關節發育不良黃金治療期。（圖／振興醫院提供）



嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不容易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸會出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀。幼兒的髖關節脫臼可分為輕微型與嚴重型，其中輕微型在早期較難發現。若兩側髖關節皆脫臼，常要到成年後因行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫，這時才被診斷為髖關節發育不良。對這類患者而言，接受人工髖關節置換術，是解決行走疼痛與跛行的有效方式。



鄭士豪醫師指出，發展性髖關節發育不良若延遲診斷，治療會更為困難且效果不佳，因此新生兒的髖關節篩檢格外重要。近20年來，台灣多數新生兒髖關節發育不良的案例，已能透過早期診斷與帕氏吊帶治療（Pavlik Harness）而恢復正常，治療時間約3-6個月，成功率高達九成。



觀察嬰幼兒髖關節發育不良2大觀察重點 及早診斷治療



雖然發展性髖關節不良的發生率不高，但仍建議家長一旦發現孩子髖部異常，應及早就醫檢查。嬰兒出生後３至６個月內，可由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位。若發現疑似異常，通常會進一步安排髖部超音波檢查。



6個月大前確診的嬰兒，多可透過骨盆吊帶固定改善；若超過６個月才診斷，則可能需要施以石膏固定，甚至接受手術治療。因此，及早發現、及時治療，是避免日後併發症的關鍵。





▲觀察嬰幼兒髖關節異常及發育不良2大重點。（圖片來源／衛福部國健署兒童健康手冊）



鄭士豪醫師提醒，以下觀察重點提供家長參考，希望有助於提早發現孩子髖關節異常，掌握黃金治療期。



【觀察重點1】大腿外張受限



寶寶雙腿屈膝外張時，兩腿外張角度不一，如上圖中圖一所示。



【觀察重點2】檢查兩腳長度是否一致

由於長短腳原因很多，有些成人可能以為孩子是脊椎側彎，或是故意沒站好，因此忽略。建議父母可以讓孩子躺在床上雙腿屈膝、膝蓋併攏，觀察雙腳膝蓋高度是否一致，如上圖中圖二所示。



另外，如果孩子髖關節動作時有「咔嗒」聲響，或是走路時一拐一拐、步態不穩，建議盡快至小兒科接受進一步檢查是否為髖關節脫臼。



髖關節發育不良的原因目前仍不確定，如果家長發現孩子有任何下肢的異狀，請盡快就醫檢查，早期治療才能讓孩子獲得最好的療效。



# 首圖來源／Freepik



