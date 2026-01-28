孩子搶籃板被推倒！台中虎媽call out外援 痛毆對方下場曝光

心疼愛子打籃球被推倒，媽媽烙人來理論演變成衝突。（示意圖：pixabay）

台中1名媽媽因愛子在籃球場「鬥牛」搶籃板時遭對方推倒，烙人過來理論，沒想到烙來的A男與對方友人B男起口角，出手毆打對方。全案起訴後，法院判A男拘役20天，可易科罰金。

根據判決書，台中某籃球場上，成年男子阿國（化名）與未成年男子小明（化名）爭搶籃板球時，用力將小明往後撥，導致對方失去重心，小明還遭絆倒跌倒在地，阿國卻絲毫不甩對方跌倒，還將籃球丟向他。

沒想到這引發案外案，小明母親心疼孩子受傷，打電話烙人（A男）過來，A男與阿國友人B男現場發生口角，B男挑釁「不然想怎麼樣」「要輸贏就來」，A男聽到後就揮拳毆打B男頭部，導致對方左側下巴及頸部挫傷及腫漲瘀血，還出現頭痛噁心症狀。

台中地檢署偵辦此案，認為阿國用力推走他人行為，不能以運動激烈未注意為由卸責，涉犯強制罪起訴，但法官認為，打球過程中可預期會有推擠或跌倒受傷，難認定他有強制罪主觀上犯意，諭知阿國無罪。

而A男打人涉犯傷害罪部分，儘管A男認為自己是接到電話到場，自己沒錯，但承認確實有打人，法官最後考量其坦承犯行及與對方調解中等，最後判處拘役20日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

