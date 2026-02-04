孩子撞倒百貨飾品櫃！母親霸氣全包逾2萬 展現最佳身教

台南一間新開幕百貨公司的飾品櫃位，發生展示櫃遭顧客孩童撞倒的意外。事後母親主動表示願意全數買下受影響商品，最終以88折優惠結帳約2萬多元，展現負責任的態度，也讓櫃姐相當感動。

有孩童不小心撞倒水晶展示櫃，母親表示願意全數購買摔落在地的商品。（示意圖／記者高珞曦攝）

根據《TVBS》報導，該飾品品牌櫃位採用木質展示桌陳列商品。當時一名母親帶著孩子到櫃上挑選手鍊，孩子疑似低頭看手機，順勢將展示櫃當作牆壁倚靠，怎料一個不小心重心失衡，桌子瞬間往前傾倒，展示桌倒下的瞬間，陳列的多條手鍊散落地面，連裝飾用的盤子也被震裂成兩半。

櫃上店員立刻上前整理現場，確認沒有人受傷。闖禍後，孩子站在一旁驚慌失措，不知道怎麼辦才好，母親隨即向櫃姐表達願意負責。擔任櫃姐的品牌門市人員表示，店方原本只打算請顧客結帳幾件明顯受損的商品即可，然而這位媽媽相當堅持，認為其他商品也曾受到撞擊，不應該再賣給其他顧客。經過清點，總共有9件商品受到影響，在母親要求下全數購買，並以全單88折計算，總金額約2萬多元。

櫃姐事後將整個狀況回報總公司，直言此突發狀況「很少見」，所幸現場無人受傷。總公司得知後，已著手檢討櫃位安全性。未來不排除在展示櫃加貼警語標示，或將陳列位置直接移至靠牆區域，降低傾倒風險，避免類似情況再度上演。

