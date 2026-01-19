孩子放假狂用3C、晚睡晚起？起床時間別差超過1小時

衛生福利部草屯療養院提醒，寒假期間若孩子熬夜、飲食不定時、過度使用3C，容易導致生理時鐘紊亂，影響專注力與情緒調節，建議家長透過結構化生活安排，協助孩子維持穩定作息。

寒假期間若孩子熬夜、飲食不定時、過度使用3C，容易導致生理時鐘紊亂，影響專注力與情緒調節。（示意圖／Pexels）

該院職能治療科主任蔡佳瑜指出，臨床上常見孩子在假期結束後出現精神不集中、易怒或抗拒上學等「收假症候群」情形。她說明，長假期間的不規律作息會使大腦失去原有的生活節奏與預測性，進而降低學習動機。

蔡佳瑜提出三項假期生活原則。首先是固定關鍵時間點，包括起床、用餐與就寢時間，建議與上學期間相差不超過一小時。其次是每日活動多元化，應包含身體活動、靜態專注活動及自由玩樂時間，避免整天僅進行單一類型活動。第三則是提供清楚的生活預告，事先讓孩子了解一天大致的活動內容，有助降低不安與抗拒情緒。

家長可依孩子年齡與家庭作息彈性調整，例如使用簡單的流程表或生活檢核表，協助孩子掌握每日基本節奏。（示意圖／Pexels）

蔡佳瑜強調，結構化生活並非嚴格控管孩子的一舉一動，而是透過穩定且可預期的日常安排，幫助大腦持續獲得適當刺激。家長可依孩子年齡與家庭作息彈性調整，例如使用簡單的流程表或生活檢核表，協助孩子掌握每日基本節奏，不僅能培養自主能力，也能降低重返校園的適應壓力。

該院院長丁碩彥表示，假期正是培養良好生活習慣的重要時機，適度的結構化生活安排不僅能協助孩子維持規律作息與大腦功能的正常運作，也有助於情緒穩定。他呼籲家長在假期中多留意孩子的生活節奏與情緒變化，透過陪伴與引導，協助孩子在享受假期的同時維持身心平衡，順利銜接返校生活。

