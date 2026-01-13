孩子教養卡關？臺中醫院推「陪你長大導航站」助家長一臂之力
【健康醫療網／記者陳靖安報導】少子化的時代，每個孩子都是父母的寶貝，孩子的一舉一動都牽繫著父母的心情，如何讓孩子健康快樂成長更是每個家長最重要的功課。衛生福利部臺中醫院為了協助爸媽陪伴孩子健康成長，由臨床心理中心與小兒科合作，推出「陪你長大導航站」諮詢平台，希望協助爸媽陪伴孩子健康成長，讓育兒過程成為親子甜蜜共享時光，不再是壓力。
及早介入、防患未然 讓問題還沒出現就被看見
推出該平台的臺中醫院臨床心理中心組長盛心毓指出，這次結合小兒科醫師門診提供「陪你長大導航站」是個跨科醫療創新合作模式，希望透過建立該親子諮詢平台，讓孩子尚未出現心理問題之前及早矯正，防患未然，也讓家長教養孩子過程中更了解孩子的需求，讓陪孩子成長過程是種享受而不是壓力。
孩子變得敢說話 親子笑容也回來了
臨床心理師林亭妤分享，五歲小琳是獨生女，是幼兒園後開始悶悶不樂、不愛說話，爸媽擔心孩子在校被霸凌或適應不良，帶女兒到兒科診間求助，兒科醫師也立即協助安排臨床心理師進行導航站諮詢服務。除了安排小琳接受兒童團體治療，媽媽也前往導航站諮詢，小琳在三次兒童團體後已經可以舉手回答團體老師的問題，五次團體之後小琳開始會主動表達意見，還會跟老師告狀同學碰到他讓她不舒服；父母則在與臨床心理師的個別治療中，持續學習親子共讀、適切的陪伴技巧，讓其親子間有更多歡笑和開心時光。
不想一開始就進精神科 兒科門診成為第一道入口
臺中醫院小兒科李德敏主任、徐敏哲醫師表示，門診時經常碰到家長在教養孩子過程中，發現孩子疑似過動、人際關係不佳，或青少年叛逆造成親子關係緊張，因擔心帶去精神科門診用藥治療影響孩子成長或遭貼標籤，這些無所適從家長就可帶孩子前往兒科門診掛號。
盛心毓組長補充，父母在孩子成長過程中難免會碰到不知道孩子想什麼、不知如何因應的困擾，但又不想一開始就帶孩子去看精神科醫師，透過兒科、臨床心理師及早介入的「導航站」服務，以預防勝於治療方式，協助家長與孩子培養良好親子互動關係。
一站式整合服務 家長不再徬徨無助
李德敏主任說，兒科醫師會根據家長陳述孩子狀況，經評估家長需要教養協助，就會立即幫家長預約進入「陪你長大導航站」進行諮詢，導航站內的心理師會輔導家長如何與孩子相處，孩子如有治療需要的話也會安排團體治療，或進一步會診兒童青少年精神科醫師進行治療。一站式的門診服務，提供家長與小孩教養與成長協助，讓家長育兒不再徬徨無助。
