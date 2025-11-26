孩子易哭、容怒？ 爸媽先別貼標籤，敏感兒需要被理解！

有些孩子笑得瘋狂、哭得驚天動地，甚至一點小事就大發脾氣，這或許是「情緒敏感」的特質；爸媽該怎麼引導孩子的情緒，從「允許適度宣洩」到「冷靜技巧」，再到「積極轉念」，讓孩子學會調節情緒，不再失控！

有些孩子，特別容易感動、特別容易緊張、特別容易被激怒。

「哇！我的積木被弄壞了啦！哇~~~」

「不哭，再拼一拼就好了呀！弟弟，快跟姊姊說對不起！」、「姊姊不要哭了！弟弟都說對不起了！不~許~哭~！聽到沒！」



他們所表現出來的情緒，通常都會很明顯、甚至是唯恐無人不知：哭會哭的很大聲、很久，也會笑的很大聲、很瘋狂，連肢體動作的表現，都顯的特別誇張。對這樣一個情緒敏感的孩子來說，希望他忍耐、隱藏想哭、想笑的情緒，反而會造成更多壓力；我們必須找出其他的方式，幫他、並教他紓解情緒，才是正面又健康的！



易感的孩子

廣告 廣告

易感的孩子，看到流浪漢，或是身體殘缺的人，或是在電視上看到災難畫面，都會產生不安的恐懼感。因為，他除了對這些受傷的人同情，也會擔心自己或身旁的人會遭遇同樣的事情。我們可以以積極、肯定的態度告訴孩子，這樣的情況並不會發生在他身上，家裡的每一個人也都會盡力的保護他、照顧他；而其他人也會好好照顧自己。並且，也跟孩子說明這些受傷的人，都有相關單位的人在照顧；我們也可以用我們的方式幫忙，例如是捐獻玩具或金錢。

通常讓孩子覺得自己可以做些什麼事情，可以幫助他們更積極的看待事情。甚至，如果家裡有虔誠的宗教信仰，不妨也可以用信仰的精神寄託，作為抒發情緒的方法。



易怒的孩子

易怒的孩子，只要輕輕的碰一下、或是小小的不舒服，就會驚天動地的大哭大叫。而通常，我們在面對孩子比較負面的情緒時，都會習慣要求孩子趕快停止；但其實，不管多小的孩子，都跟我們一樣，會有生氣，都會有難過的情緒；而我們也應該知道，當這些情緒被壓抑住時，會有多麼難過！所以，當孩子表現憤怒難過，在不過度傷害他人的情況下，適度的發洩是允許的。而且，也唯有將情緒宣洩出來，也才有可能真正解決事情。



另一方面，我們可以更積極的教孩子如何緩和生氣的心情。待孩子稍微冷靜下來後，引領他說出心裡的感覺；並且告訴孩子，下次感覺氣憤時，可以先將眼睛閉上、或將耳朵捂起來、或也可以將雙手環抱胸前；然後默數。為的是能阻絕外來的刺激，以避免在憤怒的情緒下，有傷害自己或別人的動作出現；學會讓自己沉靜下來，才能夠好好說、好好想。



每個孩子的性情都大不相同，可是都有需要宣洩的管道。不哭不鬧的孩子，並不表示真的無所謂。而大哭大鬧的孩子，也不表示是故意搗蛋。我們應該要同理並且接受孩子的情緒，才能夠看見並且舒緩他們心中的恐懼與憤怒。孩子都是敏感的，只是表現的方式不一樣罷了。所以，我們是應該用心、細心的解讀孩子的情緒，這樣，孩子才能以更健康、更開朗的身心發展下去。





看更多信誼好好育兒文章

【信誼Podcast】聽心理師解析，孩子哭鬧、生氣背後的情緒大解密！

【信誼Podcast】人氣排行榜搶先看！

