孩子是寶、三胎最好 雲林縣催生第三胎生育比例補助加碼至10萬元

孩子是寶、三胎最好，雲林縣催生第三胎生育比例補助加碼至十萬元。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府五日召開「孩子是寶、三胎最好–雲林縣生育補助第三胎加碼至十萬元」宣傳會。縣長張麗善宣布父母任一方生產前設藉雲林滿八個月，生產後於雲林登記的寶寶，第三胎生育獎勵金提高至十萬元，鼓勵二寶家庭勇敢迎接第三胎，期待為雲林、也為台灣催生。

張麗善指出，全國新生兒去年跌破十一萬人，少子化與人口結構問題失衡日益嚴峻，已成為國安危機。縣府於龍年、小龍年推出「萬寶龍計晝」鼓勵生育，今年推動「雲林縣生育補助第三胎加碼至十萬元」催生計畫，呼籲年輕朋友把握適婚、適育年齡，及早生育、安心生養。

廣告 廣告

張麗善說，「萬寶龍計畫」，截至去年底順利迎接一萬一四○一名新生兒，縣府共投入約七億二千萬元生育鼓勵經費。從出生胎次比例分析，第一胎約占五十四點七趴、第二胎三十二點六趴，但第三胎九點一趴僅、第四胎降至二點五趴。盼透過「孩子是寶、三胎最好」提升第三胎生育比例，讓國內人口再次逆轉正成長，改善世代更替水準。

孩子是寶、三胎最好，雲林縣催生第三胎生育比例補助加碼至十萬元。（記者陳正芬攝）

張麗善說，縣府經費有限仍維持第一胎、第二胎各三萬元生育補助，第三胎起加碼至十萬元，並提供三大包尿布作為新生兒見面禮，感謝媽媽辛勞、歡迎新生命，也期透過實質鼓勵，讓第三胎生育比例能逐步向第二胎水準邁進。

社會處長林文志說，少子化不僅家庭問題，更是國安問題。中央政府今年起已將每胎生育補助提高至最高十萬，雲林縣府則進一步針對第三胎加碼補助至十萬元，這補助不會與中央補助互斥，是可曐加請領，中央與地方補助都可領到。

林文志說，若第三胎生育比例能提升至十趴，約可增加四百名新生兒；若達十二至十五趴更可增加六百名，將對地方人口結構帶來正面影響。縣府除催生寶寶，也積極布建托嬰中心及幼兒園幼幼班，讓家長放心生、安心養。目前縣內準公托中心有十五家、公設民營托嬰中心有八家，合計廿三家（共可收托八九九名幼兒）。未來，將再建設十一間公設民營托嬰中心，全面提升在地家庭的育兒支持，打造友善育兒環境，減輕育兒負擔，讓家長「勇敢生、政府一起養」，讓孩子成為雲林最珍貴的寶。