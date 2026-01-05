孩子是寶、三胎最好 雲林縣第三胎生育補助加碼至十萬元

縣長張麗善開心與即將升格三寶家庭合照 。（記者劉春生攝）

▲縣長張麗善開心與即將升格三寶家庭合照 。（記者劉春生攝）

雲林縣政府五日召開「孩子是寶、三胎最好-雲林縣生育補助第三胎加碼至十萬元」記者會。縣長張麗善宣布，父母任一方生產前設藉雲林滿八個月，生產後於雲林登記的寶寶，第三胎生育獎勵金提高至十萬元，鼓勵二寶家庭勇敢迎接第三胎，期待為雲林、也為台灣催生。

縣長張麗善指出，去年全國新生兒跌破十一萬人，少子化與人口結構問題失衡日益嚴峻，已成為國安危機。縣府於龍年、小龍年推出「萬寶龍計畫」鼓勵生育。今年推動「孩子是寶、三胎最好-雲林縣生育補助第三胎加碼至十萬元」，催生第三胎。她呼籲年輕朋友把握適婚、適育年齡，及早生育、安心生養。

張麗善表示，「萬寶龍計畫」，截至去年底順利迎接一萬一千四百零一名新生兒，縣府共投入約七億兩千萬元生育鼓勵經費。而從出生胎次比例分析，第一胎約占五十四.七%、第二胎三十二.六%，但第三胎僅九.一%、第四胎更降至二.五%。盼通過「孩子是寶、三胎最好」提升第三胎生育比例，讓國內人口再次逆轉為正成長，改善世代更替水準。

張麗善進一步說明，縣府在經費有限的情況下，仍維持第一胎、第二胎各三萬元生育補助，第三胎起加碼至十萬元，並提供三大包尿布作為新生兒見面禮，感謝媽媽辛勞、歡迎新生命到來。她期盼透過實質鼓勵，讓第三胎生育比例能逐步向第二胎三十二.六%的水準邁進。

社會處長林文志表示，少子化不僅是家庭問題，更是國安問題。中央政府今年起已將每胎生育補助提高至最高十萬元，不論是否參加勞保、農保、軍公教或國保，皆可申請。雲林縣政府則進一步針對第三胎加碼補助至十萬元，這項補助不會與中央補助互斥，是可?加請領，中央與地方的補助都可領到。

林文志指出，若第三胎生育比例能提升至十%，約可增加四百名新生兒；若達十二%至十五%，更可增加至六百名，對地方人口結構將帶來正面影響。

林文志表示，縣府除了催生寶寶外，也積極布建托嬰中心及幼兒園幼幼班，讓家長可以放心生、安心養。目前縣內準公共托嬰中心有十五家（可收六百七十七名幼兒）、公設民營托嬰中心有八家（可收兩百二十二名幼兒），合計二十三家（共可收托八百九十九名幼兒）。

未來，縣府將再持續建設十一間公設民營托嬰中心（可增加收托三百八十六名幼兒），屆時雲林縣的整體量能可望達到準公共托嬰中心十五間及建設民營托嬰中心十九間，總收托量可達一千兩百八十五名幼兒，全面提升在地家庭的育兒支持。縣府在居家托育人員的媒合也推出「托育媒合一點通line@」線上托育媒合平台及「獎勵擔任居家托育人員計畫」，讓想要將寶貝送托由居家托育人員照顧者有更多元的選擇。

社會處表示，縣府將持續從生育、托育到教養多面向提供支持，打造友善育兒環境，減輕育兒負擔。與家庭攜手面對少子化挑戰，讓家長「勇敢生、政府一起養」，讓孩子成為雲林最珍貴的寶。