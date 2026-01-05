孩子是寶、三胎最好 雲林縣第三胎生育補助加碼10萬元催生人口未來

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對少子化衝擊全面來襲，雲林縣政府今(5)日宣布重大育兒利多政策。縣長張麗善在縣府記者會上正式宣布，凡符合設籍與出生條件的家庭，第三胎生育補助即日起加碼至10萬元，以實質經濟支持鼓勵多胎生育，盼為地方人口結構止跌回升注入關鍵動能，也為年輕世代打造敢生、願養、養得起的友善環境。

雲林縣政府今宣布重大育兒利多，全面支持家庭生養。(記者廖承恩翻攝)

縣長張麗善指出，去年全國新生兒人數跌破11萬人，人口快速老化、少子化已非單一家庭選擇，而是攸關國家競爭力與社會永續的結構性危機。雲林縣長期面臨人口外流與高齡化雙重壓力，縣府必須主動出擊，以政策力量降低生育門檻，讓願意生育的家庭不再孤軍奮戰。

她表示，縣府近年於龍年、小龍年推動「萬寶龍計畫」，以制度化補助鼓勵生育，截至去年底已迎接1萬1,401名新生兒，累計投入約7億2,000萬元生育獎勵經費。然而從胎次結構分析，第一胎占比54.7%、第二胎32.6%，第三胎僅9.1%，顯示「敢生第二胎，卻裹足第三胎」成為多數家庭的現實困境。

張麗善與即將升格三寶家庭合影，展現縣府力挺多胎家庭決心。(記者廖承恩翻攝)

張麗善指出，此次推出「孩子是寶、三胎最好」政策，正是精準回應關鍵痛點。在縣府財政有限下，仍維持第一胎、第二胎各3萬元補助，並將第三胎一次加碼至10萬元，明確傳達縣府支持多胎家庭的政策態度，期望以更有感的誘因，拉升第三胎生育比例，逐步改善人口世代更替失衡。

她強調，生育政策不能只是口號，而要讓家長真正「感受得到」。除現金補助外，縣府也貼心致贈新生兒尿布見面禮，向辛勞的母親致敬，也讓新生命從出生就感受到社會的溫暖與支持，讓「生得起」成為「養得好」的起點。

縣府全方位支持育兒，打造友善環境，減輕家庭育兒負擔。(記者廖承恩翻攝)

社會處長林文志表示，中央政府今年起已將每胎生育補助提高至最高10萬元，雲林縣第三胎加碼補助不與中央互斥，家長可同時請領中央與地方補助，實質效益加倍。他指出，若第三胎比例提升至10%，約可增加400名新生兒；若達12%至15%，更可增加至600名，對地方人口結構將產生顯著正面影響。

林文志也指出，縣府除催生政策外，同步擴充托育量能，目前全縣已有23家準公共與公設民營托嬰中心，可收托899名幼兒，未來將再新建11處公設民營托嬰中心，總收托量可望提升至1,285名，並結合居家托育媒合平台，打造從「願意生」到「安心養」的完整支持網絡。

雲林縣政府表示，面對少子化挑戰，縣府將持續從生育、托育到教養多管齊下，與家庭站在同一陣線，讓年輕世代不再因經濟壓力而放棄人生選擇，實現「勇敢生、政府一起養」，讓孩子真正成為雲林最珍貴、最值得投資的未來。