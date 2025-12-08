孩子曝班上一堆人「喝這飲料」 王婉諭憂恐害心血管：非同小可

生活中心／倪譽瑋報導

台灣校園中似乎有流行起喝提神飲料（能量飲料），時代力量黨主席王婉諭指出，近期有老師反映，越來越多學生會去買提神飲料，希望她能關心這議題；王婉諭實際詢問孩子、周遭家長等，得知國中國小都有類似案例，她直言「這件事，真的非同小可。」也引述美國兒科醫學會的報告，提神飲料裡面高濃度的咖啡因，可能讓孩子心跳失控，甚至危害心血管，認為應推動標示「不建議兒童飲用」的警語。

王婉諭接獲教師反映 學校能量飲風氣升溫

王婉諭發文透露，前陣子她收到一位老師反映，校園裡越來越多孩子會去買提神飲料，「希望我一起來關心這個狀況」王婉諭回家問了自己的孩子，對方表示「有啊！班上都有人在喝，喝了上課比較有精神。」王婉諭再詢問身邊家長、友人，發現不少孩子都會喝，國中小朋友為了比賽、考試、熬夜打電動而去買，國小也有相關案例。

王婉諭認為，雖然自己以前當工程師時，同事桌上也常出現能量飲，但這些畢竟是為了成人提神和提升工作表現而設計的，為做到瞬間提神，裡面除了有大量的糖，以及牛磺酸、左旋肉鹼等，還有高劑量的咖啡因「對於還在成長的孩子來說，一定會有影響。」

提神飲料對孩子的影響？

王婉諭引述美國兒科醫學會的報告，提神飲料裡面高濃度的咖啡因，很容易讓孩子心跳失控、晚上睡不著，還會傷到正在發育的神經系統，甚至危害心血管。英國就從去（2024）年開始，全面禁止16歲以下的孩子購買這種提神飲料；而韓國也在2018年起，禁止在高中以下的校園內販售高咖啡因飲品。

回到台灣，王婉諭提出，高中校園僅禁止販售碳酸飲料，代表只要提神飲料做成「沒氣泡的」就能在校內賣；而歐盟在內許多國家都要求，只要飲品每公升咖啡因含量超過15 毫克，就必須清楚標示「不建議兒童飲用」的警語，但台灣只有販售時標示「咖啡因含量」，沒有明確載明「青少年不宜飲用」。

推動限制同時 也應思考「為什麼小孩要喝」？

王婉諭表示，除禁止，更值得思考的是「為什麼孩子會壓力大到要喝提神飲料？」部分是為熬夜玩，但「有多少孩子是為了讀書、為了無止盡的補習、為了隔天的考試？」她直言，孩子會喝提神飲料，不只是「想熬夜」的問題，而是一種嚴重的警訊。

王婉諭認為，如果孩子所肩負的壓力，已經大到他們需要喝提神飲料「那我們就應該要改變這種病態的文化」，她建議，政府應該比照國際標準，清楚標示孩子不宜飲用這樣的「提神飲料」。同時眾人也可思考，「孩子真正需要的是提神飲料，還是能好好休息、好好長大的環境？」

