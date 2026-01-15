（圖／本報系資料照）

我聽到賴瑞隆在造勢場合說自己是「國民黨最怕的人」，第一時間其實不是覺得被挑釁，而是困惑：你口中的「國民黨」，到底是指選戰對手、某位政治人物，還是也包含像我這樣在高雄生活的市民？

我長期比較支持國民黨，但我是高雄市民，也是兩個孩子的家長。我的政治選擇不靠口號，而是靠日常：孩子上下學安不安全、路口好不好走、治安穩不穩、生活有沒有盼頭。立場可以不同，但我們都住在同一座城市裡。

「國民黨支持者」在高雄也不是什麼外來者，更不是可以一筆帶過的抽象標籤。我們是通勤塞在同一條路上的人，是在同一間市場買菜的人，是孩子在同一個操場跑步的人。你可以在選戰裡攻防，可以說服選民，也可以反駁對手，但你不能把一整群市民講成「你最讓他們害怕」。因為一旦把政治變成「誰怕誰」，城市就會被切成兩半。

更讓我在意的是，近期那起引發關注的校園事件所帶出的集體不安。身為家長，我不想把任何未成年孩子拖進政治風暴，更不希望社會用獵巫的方式去傷害孩子；但我也必須說，正因為牽涉到孩子，社會才更需要一個清楚的底線：制度要站得住。該通報就通報，該調查就調查，該輔導就輔導，對外說明可以談程序、談保護措施，但不該用一句話先替事情定調。當「聲明」跑在「程序」前面，不管站在哪一邊的家長，都會害怕同一件事：如果背景、資源、聲量可以改變處理節奏，那下一個需要被制度接住的孩子，會不會就因為遇到不對等而選擇沉默？

市民對一座城市最基本的期待，不是誰最強勢，而是我們都能在同一套公平的制度裡，被同樣對待、同樣保護、同樣尊重。（作者為高雄市民、家長）