孩子有過動症⋯吃魚油能改善嗎？醫揭「效果因人而異」只能作為輔助

當社會對注意力不足過動症（ADHD）非藥物療法的關注逐漸升高，富含Omega-3脂肪酸的魚油因具抗發炎及促進神經功能等潛在益處，成為不少研究焦點。《優活健康網》特摘此篇，台北市立聯合醫院中興院區兒童青少年精神科主治醫師蔣立德提醒，魚油只能作為輔助，無法取代正規治療。







魚油改善注意力不足過動症？



ADHD全名為注意力不足過動症，是一種神經發展障礙，影響約5～7%的兒童與青少年，表現為注意力不集中、過動與衝動行為。

多數病患透過藥物治療後相關行為都有大幅度的改善，而合併心理輔導與家庭支持共同介入之後效果更為理想。然而，也有許多家長在一開始對於藥物治療抱持不少擔憂，因此學界也有越來越多關於營養品的補充研究出現。

蔣立德指出，近年來有越來越多家長在就診時會提到，之前曾經吃過許多不同成分的魚油作為輔助手段之一，然而，也因為服用的劑量與品牌落差很大，加上部分民眾未經專業建議自行服用、對療效期望過高，甚至受到誇大行銷誤導等問題，使得劑量不當、品質參差、認知錯誤等亂象叢生，導致臨床上難以評估其實際效果，也增加了溝通與治療難度。

醫療端建議以多元方式來治療ADHD病人，除了適量的藥物以外，還包括規律作息、均衡飲食、行為治療等等。蔣立德表示，雖然不斷有研究發現，魚油中的EPA成分對部分ADHD病人的專注力問題與過動行為有些微幫助，但效果因人而異，仍然需要透過專業醫師診斷及配合合適的藥物治療，才能達到最理想的成效。





購買魚油建議諮詢專家意見



蔣立德提醒，市售魚油產品品質不一，且部分產品可能含有重金屬或劣質油脂。面對孩子表現出的諸多行為特色，如果有明顯專注力問題，或是行為上的偏差，家長應諮詢專業醫療的評估，確定問題的核心與根源之後，再做詳盡的治療計畫，避免自行補充過量的營養品而產生無謂的花費。過度仰賴補充品而忽視根本治療，也很容易延誤孩子治療的時機。

適量攝取魚油雖然或許無害，但絕對不應該視為治療ADHD的靈丹妙藥，面對ADHD的挑戰，建議家長仍應該要及早尋求專業醫療的協助，在就診時與專業人員做深入討論，才有助於獲取專業建議及相關資源，方能真正幫助孩子找到最合適的處理方式。









（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：魚油改善注意力不足過動症？ 醫：營養補充品非萬靈丹）

