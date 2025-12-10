孩子有駝背問題嗎？元凶恐是「重書包」加速脊椎崩壞

現代孩童駝背問題日益嚴重，除了長時間使用手機外，過重的書包更是加速脊椎變形的「隱形殺手」，家長只要協助孩子養成良好習慣，就能有效降低姿勢不良造成的健康風險，避免脊椎提早老化。

脊椎健康對正在發育的孩童尤為重要，板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師強調，過重的書包會對孩子造成長期負擔。他建議，書包重量應控制在孩子體重的10%以內，並確保兩邊肩帶平均分配重量，避免肩膀一高一低的情況發生，這樣才能減輕脊椎承受的壓力。

「增加運動鍛鍊是預防駝背的最佳方式。」陳鈺泓指出，游泳、騎單車及各類球類運動都能有效強化核心肌群，不僅能讓孩子姿勢更穩定，整體體態也會更加挺拔有精神，長期下來對脊椎健康大有助益。

陳鈺泓指出，游泳、騎單車及各類球類運動都能有效強化核心肌群，能讓孩子姿勢更穩定。（示意圖／Pexels）

除了控制書包重量與增加運動量外，正確姿勢的維持同樣關鍵。陳鈺泓建議家長應經常提醒孩子「抬頭挺胸」，無論坐姿或站姿都需保持腰背挺直。他特別推薦使用有靠背的椅子，能為孩子的背部提供良好支撐，避免長時間彎腰駝背造成的脊椎壓力。

3C產品的過度使用也是導致駝背的主要原因之一。陳鈺泓解釋，長時間低頭滑手機或使用平板電腦，會使頸椎和背部承受過大壓力。他建議家長可為孩子設定使用時間限制，並鼓勵定時起身伸展，讓眼睛和身體都能獲得充分休息。

有些脊椎問題初期並不明顯，但可能隨著時間惡化。（示意圖／Pixabay）

「有些脊椎問題初期並不明顯，但可能隨著時間惡化。」陳鈺泓提醒家長應定期檢查孩子的脊椎狀況，特別留意肩膀是否對稱、背部線條是否有異常。若發現任何疑似問題，應及時帶孩子進行專業檢查，以便早期發現並處理潛在的脊椎健康問題。

透過這五項預防措施：保持正確姿勢、減少3C使用時間、增加運動鍛鍊、控制書包重量及定期檢查脊椎，家長能有效協助孩子避免駝背問題，保護正在發育中的脊椎健康，為孩子未來的身體健康打下良好基礎。

