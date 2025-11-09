孩子沉迷電動不讀書？專家教你這招讓他主動翻開書本
相信不少家長都有這樣的煩惱：孩子完全不讀書，老是打電動，要他讀書總是不甘不願。而且，當爸媽越要求，孩子就會越抗拒，反而更討厭讀書……結果就陷入惡性循環。
究竟家長該怎麼做，才能讓孩子主動讀書呢？
孩子自動學習 小學階段是關鍵
我們調查的75位東大生中，約有48％的人回答「從小學就養成學習的習慣」。
他們表示，因為小學學校作業較少，所以能自己學習的時間比較多。而到了國中，不只要參加社團活動，和朋友的交際也會增加，生活變得忙碌，就比較難規畫好幾個小時的讀書時間。
如果不趁小學時養成習慣，升上國、高中就更難有規律的學習時間，而這正是許多學生不讀書的原因。
正因如此，家長必須把握孩子升上國中之前的時間，幫助他們養成好習慣，且要達到一天不念書就不舒服的狀態。
學習不是爸媽的事 成績好壞是孩子自己的責任
主動、獨立自主的態度非常重要。
由父母管理學習環境、準備講義、打造學習行程表，其實就是家長要求孩子讀書的狀態。
以打電動比喻，就像是家長拿著控制器操控孩子。在這種狀態下，如果沒得到好成績時，孩子會認為那是父母的責任，而不是他們的。這樣一來，即使成績很差，他們也不覺得怎麼樣，畢竟他們只是遵照爸媽的指示去做而已。
最理想的狀態，是讓孩子明白不可以把讀書、成績等責任推給父母。
此外，在採訪過程中，我們發現許多家庭都會刻意降低學習的門檻，不少學生都有類似經驗：「爸媽在我上小學前，都會陪我一起學習，並且不時稱讚我。」
就是說，家長只需要讓孩子產生「念書本身就很快樂」的想法，後續就交給他自己即可。
培養自主學習力 父母先讓他看到「你也在學習」
很少有人小小年紀就會主動學習。但是，爸媽也不想等孩子上國中後，還要天嘮叨「快去讀書！」該怎麼做才能培養出自主學習的孩子呢？
我們想大聲呼籲：「請家長先表現出享受學習的模樣！」
就算只是些小事也無妨，比方說，和孩子一起複習功課時，聊著「確實是像課本上說的這樣」、「國小竟然學到這麼深！原來如此，真有趣！」讀書氛圍變輕鬆，孩子就會覺得開心。
我們訪問的東大生當中，曾經有過如此經驗的人都表示，在這樣環境下成長，不必家長催促，自然而然就會主動學習。
相較於敦促孩子：「你必須多看書！」倒不如說「這本書看起來很有趣，要不要一起讀讀看？」他比較會產生想嘗試的心情。
若親子平常是這樣的互動模式，孩子就會主動與父母分享學習有關的事情。像是放學後跟爸媽說：「我今天在學校學到這個新知識喔，是不是很有趣？」或是讀了某本書之後跟父母分享：「書裡寫了這種事情，我好驚訝！」當學習成為家裡的日常話題，孩子就會自動自發。
學習不該只是念書 還要「走出去」
父母都希望孩子可以擁有豐富的經驗，卻不曉得什麼樣的體驗最適合他。
希望孩子多累積各類經驗時，可別忘了讓孩子藉由實際體驗，將學到的知識深深烙印在腦海中。以學習的角度來說，剛學到就是加深記憶最棒的時機。
像是孩子學到日本史，就帶他參觀有名的寺院、神社或歷史遺跡；學了英語會話就帶他出國玩等，都是不錯的方法。
此外，當課本提到某些場所，或是孩子透過書籍、漫畫等得知新事物時，就實際帶他看看那些場景，這有助於讓他體驗學習到的事物，獲得內心的感動。
在學校或補習班學到的內容，本來就是以會在實際生活派上用場的知識為基礎。但是，像自然科學課中空氣的組成、植物的構造等，都不是日常生活中肉眼可見的事物。這會讓孩子覺得，教科書裡的內容與現實生活毫無關聯。
為了預防這種情況發生，帶孩子參觀可以理解「我學到的知識，其實與這個世界密不可分」的場所或設施就格外重要。
這麼做也有助於把從課本學到的知識，深深刻畫在腦海中，只要知道自己學到的事物與這個世界之間的關聯，學習就會變得更有趣，孩子也更願意主動學。
本文來源：《自己會念書的孩子：「家庭習慣」是孩子考出好成績的關鍵，而非天分。75位現役東大生的家庭與讀書習慣調查大公開》，任性出版
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·吃錯食物恐害小朋友愈來愈過動！ 1圖看「NG飲食搭配」：火腿蛋吐司、炸鮭魚都中
·孩子吃茶葉蛋會引過動症？ 專家曝「這8種食物」影響更大：果凍、芋圓都上榜
其他人也在看
她是阿姨、繼母還是親生母？ 一紙鑑定報告揭42年複雜親子關係
台南張姓婦人曾在42年前未婚生子，礙於當時保守的社會氛圍和拮据的經濟條件，她沒辦法獨自養大小孩，甚至無法替兒子申報戶口。萬般無奈之下，她只好央求親姊姊和郭姓姊夫收養，讓兒子在一個完整的家庭中成長。往後多年，又陸續發生一連串變故，結果張婦竟成為兒子的養母，直到近來兒子才向法院申請確認母子關係。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 18 小時前
小孩沒繳稅！ 她討普發1萬買平板「媽只給50」 國中妹上網求救
普發現金1萬元5日啟動網站分流預先登記，但也可能衍生親子之間衝突！一名國二女學生上網抱怨，想用普發的1萬元買平板電繪，但母親以「小孩沒繳稅」為由拒絕，只願意給她50元，令原PO質疑父母代領的正當性，對此李郁霆律師提供專業意見，透過各種模擬情境幫助家長釐清相似疑問。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
徐嶔煌計畫赴日舉行"佛前式婚禮"！與伴侶最重視"這原因"！
資深媒體人徐嶔煌與伴侶完成結婚登記，並計畫於日本佛寺舉行別具意義的婚禮。消息曝光後，引發各界關注與祝福，眾多好友與粉絲紛紛留言恭賀。徐嶔煌在節目中接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人選擇在日本舉辦婚禮，「是因為對儀式感與傳統文化的重視」。他表示，婚禮概念源於他與伴侶都喜歡日本文化，「佛前式婚禮的莊嚴氣氛，就像西方教堂婚禮中的誓言環節，雖文化背景不同，但情感與祝福是相通的。」他進一步介紹日式佛前式婚禮的獨特之處，典禮開始時，新人將在佛前宣誓，並以念珠交換取代戒指，象徵彼此的聯繫與祝福。徐嶔煌說：「他會有念珠給新人，交換的不是戒指，而是特別的念珠。」此外，進入寺廟的行進儀式也極具象徵性，新人的打扮也很特殊，頭頂上方會撐著一把傘，兩人緩慢步入殿堂，將整場婚禮儀式感拉到最滿。原文出處：資深媒體人徐嶔煌喜結良緣！計畫於日本舉行"佛前式婚禮"！ 更多民視新聞報導台灣觀光客4大NG行為！1口頭禪嚇壞日本人：像凶狠黑道有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 21 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 12 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 15 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 18 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 20 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前