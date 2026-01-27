孩子泡社群媒體只看短影音？教育部短影音給家長建議

〔記者林曉雲／台北報導〕很多青少年只看短影音，也高度使用社群。教育部「媒體素養教育資源網」影音專區，特別製作「用更溫柔的方式，看見孩子與社群網站的距離」短影音，從青少年視角出發，指出孩子使用社群多源於「想被理解」與「同儕歸屬」需求，建議家長以陪伴與對話取代責備，試著瞭解孩子在看什麼 ，讓「理解」成為培養家庭媒體素養教育的堅實安全力量。

教育部終身司科長吳佳芬說明，面對數位時代帶來的資訊挑戰，教育部推動全民媒體素養教育並建置「媒體素養教育資源網」，整合教育現場與社會資源，提供學生、教師及一般民眾多元且實用的學習內容，協助使用者理解媒體如何運作、資訊如何被生產與傳播，並在接收訊息時具備思考、分析與判斷的能力。教育部期盼讓媒體素養融入全民的基本生活。

樹德科技大學人類性學研究所助理教授余沛玲，撰文「看不見的危險：兒少性剝削如何在數位時代蔓延，我們又該如何以媒體素養面對？」提到根據多項研究報告指出，大人與孩子在媒體使用上存在巨大的認知差距，對成年人而言，網路多半只是通訊或工作的工具；但對孩子而言，網路就是社群、是生活，犯罪者洞悉孩子對關係與情緒支持的渴求，更懂得提供大人未必能給予的、即時且精準的心理回應，而利用這份差距犯罪。

余沛玲認為，大人們必須承認，孩子並非因為懵懂或輕率而受害，而是因為數位環境的複雜性，早已遠超過孩子的理解能力，孩子需要的不只是禁止，而是指引；不只是約束，而是支持；不只是規範，而是陪伴。

吳佳芬表示，「媒體素養教育資源網」以貼近日常情境為核心，網站內容涵蓋媒體教學資源、數位教材、教案設計及學習活動資訊，協助不同身分使用者依自身需求取用，平台提供多樣化的教材與教案，方便教師融入教學，也協助民眾循序建立媒體判讀能力。

