孩子流感退燒別掉以輕心！醫示警5大重症警訊 表情呆滯、拒食都在列

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】流感季不時可聽聞有嬰幼兒陷入重症，甚至面對生命威脅。小兒科王建夫醫師提醒，門診觀察到，不少家長常以為孩子燒退了，代表病情已好轉，選擇自行停藥或未依醫囑回診追蹤。其實「退燒」只是病程中的一個階段，並不等於痊癒，若掉以輕心，反而可能錯過流感後期的重症警訊，包括走路困難、呼吸急促、反應遲鈍、明顯拒食等。

流感退燒≠痊癒！醫：病毒活動中、免疫系統過度反應都有可能

王建夫醫師指出，退燒只能代表體溫下降，可能免疫反應短暫減弱，或退燒藥抑制發炎反應有關，並不表示流感病毒已消失，而是可能仍在上呼吸道持續複製，增加後續併發症風險。

廣告 廣告

此外，在清除病毒的過程中，孩子的免疫系統會啟動強烈的發炎反應，但反應過度可能「誤傷」正常組織，引發肺炎、腦炎或心肌炎等嚴重併發症。無論A型或B型流感，退燒都不是痊癒的指標。即使使用抗病毒藥物，若治療太晚開始、超過發病48小時，效果可能打折，加上個人體質與免疫反應差異，惡化成重症的風險也依然存在。

家長必看！流感退燒後重症如何辨別？醫揭5大警訊

王建夫醫師提醒，若孩子在退燒後出現以下情況，應立即提高警覺，並儘速就醫：

1. 嚴重肌肉痠痛、走路困難：

部分B型流感兒童退燒後，可能出現小腿肌肉疼痛、走路困難或拒絕走路，尿液顏色變深如紅茶色，需警惕橫紋肌溶解症，代表肌肉正在嚴重受損，持續惡化恐導致腎臟損傷甚至急性腎衰竭。

2. 呼吸急促或困難：

若出現胸口凹陷、鼻翼扇動、喘鳴聲，可能已合併下呼吸道感染或急性肺炎。

3. 精神不振、異常嗜睡或反應遲鈍：

持續疲倦、不愛活動、表情呆滯，代表病毒可能仍活躍，或已合併肺炎、中耳炎、敗血症。意識不清、抽搐、叫不醒，則需高度懷疑可能是進展極快且危險的流感腦炎或腦膜炎。

4. 明顯脫水或拒食：

若孩子不喝水、不進食、尿量減少、嘴唇乾裂，代表全身狀態尚未恢復，嚴重時經醫師評估可能需補液治療，避免電解質失衡或腎臟受損。

5. 咳嗽持續惡化或胸痛：

若退燒後咳嗽加劇，甚至合併胸痛或呼吸困難，需警覺肺炎或心肌炎的可能。

王醫師補充，A型流感較容易引發肺炎、腦炎等呼吸道與神經系統重症，B型流感則較常見肌肉炎與心肌炎，同時須留意橫紋肌溶解症與腎臟併發症。

給家長的「退燒後照護建議」 多補充水分、不過早返校

流感會消耗大量能量與免疫力，王建夫醫師建議，退燒後仍應休息至少48小時，待精神與食慾明顯改善再返校。發燒與感染會造成水分流失，可透過觀察尿量、尿液顏色與嘴唇濕潤度，判斷是否攝取足夠。飲食方面，建議補充肉類、蛋、魚、豆腐等優質蛋白質，協助免疫系統修復。

同時，家長應持續觀察孩子的呼吸、心跳與活動力，若出現呼吸急促、心跳過快、胸痛、走路困難或異常倦怠，都可能是心肺或肌肉併發症的警訊。退燒後也應避免立刻進行劇烈運動，以免增加心肌炎風險，確保身體修復時間足夠。

【延伸閱讀】

COPD與氣喘患者易受流感威脅 醫籲：「高風險族群這樣做」及早防護

孩子才退燒，又怕泌尿道感染復發？兒童腎臟科醫師提醒三大照護核心



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67131

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw