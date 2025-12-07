南部中心／莊舒婷、陳家祥 高雄市報導

有意角逐高雄市長黨內初選的民進黨立委賴瑞隆，近日驚傳八歲孩子涉及校園霸凌，引發社會關注，事件不斷延燒加上多種指控出現，賴瑞隆7日下午召開記者會說明，提起小孩情緒一度激動，更忍不住淚崩，責怪自己沒有善盡父親角色，已經帶孩子看心理醫師，也會將孩子轉學，同時回應網路不實指控。





孩子涉霸凌風波! 賴瑞隆淚崩道歉:安排轉學.心理諮商

立委賴瑞隆召開記者會，回應孩子涉及霸凌案並再度道歉。（圖／民視新聞）









立委（民）賴瑞隆：「前天晚上我回到家的時候，我的孩子還跟我說爸爸對不起，害你跟全國道歉。」記者會開到一半，立委賴瑞隆語氣哽咽、眼眶泛紅，一度忍不住在鏡頭前淚崩。立委（民）賴瑞隆：「其實是爸爸對不起你，因為我的身分因為我現在的角色，而讓你承受了很多不應該是你這個年紀，承受的事情，是我沒有善盡父親的角色。」有意角逐高雄市長黨內初選的民進黨立委賴瑞隆，遭爆八歲孩子涉及校園霸凌，引發社會關注，隨著事件持續延燒，賴瑞隆7日下午親自召開說明會，二度露面，道歉再道歉。立委（民）賴瑞隆：「對於這位女同學跟她的爸爸媽媽，致上我最深的一個歉意對不起，也希望透過學校跟對方父母親，能夠當面的表達我的歉意，很可惜並沒有順利來完成。」

孩子涉霸凌風波! 賴瑞隆淚崩道歉:安排轉學.心理諮商

距離黨內初選日子愈來愈接近，孩子涉及霸凌後是否仍繼續參選引發各界關注。（圖／民視新聞）









賴瑞隆強調，已經看過相關影像，學期末前不會再讓孩子到學校，同時也會讓他轉學，也已經帶小孩去看心理醫師，同時針對近日網路不實的指控進行澄清。立委（民）賴瑞隆：「他在前一個學校，沒有所謂的霸凌的事件，也沒有所謂的集團的孫子，當然也就沒有所謂的他霸凌集團的孫子，然後轉學這件事情，把一個八歲孩子妖魔化，台灣的社會不應該是這樣子。」距離2026的黨內初選的時間，愈來愈接近，賴瑞隆子女霸凌案不斷延燒，眾人就紛紛關心，這是否會影響他的競選活動？立委（民）賴瑞隆：「我想現在最重要的工作還是先處理孩子的問題，讓所有孩子們都回到正常的生活。」賴瑞隆強調，希望得到對方原諒，也說作為一個公眾人物，會繼續努力為人民服務，誠實面對、檢討改進。

