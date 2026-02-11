孩子為何換牙慢？ 小心「多生牙」暗中作祟、男童風險多3倍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
別再誤以為多長牙齒是福氣！門診就有一名5歲女童，因為嚴重蛀牙接受牙科檢查時，發現原來口內有2顆多生牙，其中1顆還逆向生長，經與家屬詳細討論後，一一拔除。牙醫師提醒，台灣兒童多生牙盛行率較歐美顯著，若未及時處理，恐導致恆牙長不出來或齒列歪斜，家長不可輕忽。
奇美醫院兒童牙科2025年臨床統計發現，一年內初診的462位兒童當中，就有高達100人是來尋求如何處理「多生牙」（亦稱為「贅生齒」），成為僅次於蛀牙的最大問題。
奇美醫院牙醫部兒童牙科主治醫師彭緯綸表示，上述數據甚至尚未包含因其他原因就診卻被診斷出多生牙的孩童，事實上，台灣囝仔「多生牙」並不罕見，且男童的發生率高出女童達2至3倍。
所謂多生牙是指非屬於乳牙齒列與恆牙齒列之中，而是額外多出來的牙齒，最常見的類型為發生在上顎正中門牙區的「正中贅生齒」。
彭緯綸說，根據國內研究資料，台灣族群的多生牙的盛行率約為2.6%；臨床統計則發現，高達98%的多生牙發生在上顎，超過一半集中於正中門牙區，且男童發生率高於女童，家長在孩子換牙期需特別留意，別小看多出來的牙齒，否則恐成恆牙萌發的路障。
彭緯綸指出，多生牙並非只是「多一顆牙」這麼簡單，若未妥善處理，可能對恆牙發育與齒列造成長遠影響，包括門牙歪斜、旋轉或位移，影響外觀與咬合；恆牙阻生（長不出來），需外科或矯正介入；正中門牙縫隙過大，增加日後矯正需求；甚至可能形成含牙囊腫或導致鄰近牙根吸收，嚴重時會影響牙齒壽命，因此早期診斷相當重要。
多生牙一定要拔嗎？會不會太早？這是多數家長的疑惑。彭緯綸表示，由於多生牙對恆牙影響甚鉅，多數建議拔除，但時機則須依個別狀況評估。牙醫會透過根尖片、環口X光甚至3D影像技術，判斷多生牙的生長方向、與恆牙牙根的距離、恆牙發育程度，以及孩子的年齡與配合度來判斷。
彭緯綸強調，若多生牙朝正向生長，可觀察是否自行萌發再拔；但若為倒向或位置過深，且已影響恆牙發育，則需審慎規劃介入時機。對於年齡小且無法配合門診治療的孩子，則會考慮安排「全身麻醉」方式下拔除。
