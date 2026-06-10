孩子為何總過敏？降低塑化劑接觸，「5少5多」遠離傷害

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孩子過敏體質總是好不了？天氣和食物或許不是唯一，日常生活中從餐具、玩具到媽媽的化妝品，「塑化劑」正悄悄地危害孩子的免疫系統。面對無所不在的塑化劑，爸媽不必驚慌，熟記「5少5多」減塑心法，從洗手、喝水、清掃等簡單步驟做起，與孩子一起打造無毒的成長環境。





「塑化劑」是一種增加柔軟性，或是引起物體液化現象的添加劑，使用最多的是鄰苯二甲酸酯類的化合物（如 DEHP、DINP 等）。目前世界各國之研究均顯示，全球人口都受到塑化劑曝露的影響。

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爸媽仔細想想不難發現，日常食衣住行中接觸塑化劑的機會相當多，包括：建築材料（塑膠地板、壁紙）、汽車用品（安全座椅）、食品包裝（保鮮膜）、食物容器（塑膠杯、碗盤、保鮮盒）、幼兒用品（軟性塑膠玩具、奶嘴）等。另外，媽媽的香水、乳液等化妝品的配方裡，也可能有類似塑化劑的成分。

塑化劑的傷害：不只影響發育，更是過敏與癌症誘因！

塑化劑是一種影響健康甚鉅的環境荷爾蒙。環境荷爾蒙對人類的影響包含：增加免疫系統受損、甲狀腺腫瘤、過動兒和幼兒學習障礙、注意力不集中等風險。對男性而言，則可能降低精子的數量和品質，造成不孕；使孕婦產下陰莖短小、隱睪症和尿道下裂的男嬰；對女孩可能造成性早熟、長不高，增加子宮內膜異位的風險，且提高罹患乳癌、多囊性卵巢的機率。

童鞋塑化劑超標，新衣也有塑化劑，防敏從細節做起

日前中國深圳市零廢棄環保公益事業發展中心調查，部分電商平台販售的兒童涼鞋，被驗出鄰苯二甲酸酯(塑化劑)嚴重超標，更有超標509倍的超異常狀況，嚴重恐引發癌細胞增長，導致幼兒罹患皮膚癌、肺癌、胃癌、肝癌等疾病。

市售童鞋材質、品牌種類繁多，爸媽在購買時，除了考慮價錢、實用性、外觀、尺寸、廠牌等因素外，也應檢查底部是否有防滑設計等，並避免讓幼兒把玩或啃咬鞋子，以免將有害物質吃下肚。此外，就算是棉質的新衣服，也可能會含有塑化劑，建議爸媽先洗過再給幼兒穿，盡量讓幼兒遠離含有塑化劑的環境，以避免提高造成過敏性疾病的風險。

適合孩子的玩具，熟記「5少5多」減少塑化劑傷害

面對生活中無所不在的塑化劑，日常生活自我保健，爸媽唯有以預防角度，建議爸媽運用國民健康署提出的「5少5多」減塑生活原則，帶著幼兒一起執行，以減低塑化劑對幼兒的影響。

「5少」防護術：少塑膠、少香味、少加工、少用藥、少脂肪

●少塑膠：少喝塑膠杯裝的飲料，盡量用不鏽鋼杯或馬克杯。少用塑膠袋、塑膠容器盛裝熱食或微波加熱，最好以瓷器或玻璃器皿盛裝再加熱。少使用保鮮膜，也不要用來包裝油性食物。少讓幼兒在塑膠地墊上吃東西、玩耍或睡覺。不給幼兒使用未標示「不含塑化劑」的塑膠玩具。

●少香味：愈香的產品，愈可能含有塑化劑，應該要減少使用含有香料的化妝品、保養品、清潔用品，如：乳霜、妊娠霜、洗髮精、沐浴乳、洗衣劑、廚房或衛浴清潔劑。

●少加工食品：少吃加工的果汁、果凍、零食、冷凍食品，以及各種含人工添加劑的餡料蛋糕、點心、餅乾等。

●少吃不必要的保健食品或藥品：為了讓營養保健食品和藥品，組合成錠劑或膠囊、充滿甜味或香氣，在製造過程中不免使用人工色素、調味劑、塑化劑等，長期食用易危害健康。

●少脂肪：所有的重金屬汙染或是塑化劑殘留，都最容易累積在動物油脂和內臟裡，應盡量避免食用。



「5多」排毒法：多洗手、多喝水、多蔬果、多運動、多清掃

●多洗手：吃東西前，請先洗掉手上所沾的塑化劑。

●多喝白開水：取代市售各種飲料，補充身所需的水分。

●多吃天然新鮮蔬果：加速塑化劑排出。

●多運動：常健走、跑步，加速新陳代謝。

●多清掃：根據國外研究，幼兒經常從室內地板粉塵中吃進去可觀的污染物，包含塑化劑，建議爸媽經常打掃，降低幼兒從粉塵中吃進塑化劑的機會。

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